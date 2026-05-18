2026年5月18日（月） MLB ツインズ vs ブリュワーズ 試合結果
開催：2026.5.18
会場：ターゲット・フィールド
結果：[ツインズ] 5 - 4 [ブリュワーズ]
MLBの試合が18日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブリュワーズが対戦した。
ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するブリュワーズの先発投手はロバート・ガサーで試合は開始した。
1回裏、4番 コディ・クレメンス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 1-0 MIL
2回表、6番 サル・フリリック 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIN 1-1 MIL
3回裏、4番 コディ・クレメンス 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 2-1 MIL、さらにショートが悪送球でツインズ得点 MIN 3-1 MIL
4回表、7番 ギャレット・ミッチェル 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIN 3-2 MIL
5回表、4番 クリスチャン・イエリチ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIN 3-3 MIL
5回裏、3番 ライアン・ジェファーズ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 4-3 MIL
8回裏、6番 ビクトル・カラティニ 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでツインズ得点 MIN 5-3 MIL
9回表、5番 ジェーク・バウアーズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIN 5-4 MIL
試合は5対4でツインズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はツインズのベイリー・オーバーで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はブリュワーズのグラント・アンダーソンで、ここまで1勝2敗0S。ツインズのＬ・ガルシアにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-18 06:12:43 更新