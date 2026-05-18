開催：2026.5.18

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 5 - 4 [ブリュワーズ]

MLBの試合が18日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブリュワーズが対戦した。

ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するブリュワーズの先発投手はロバート・ガサーで試合は開始した。

1回裏、4番 コディ・クレメンス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 1-0 MIL

2回表、6番 サル・フリリック 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIN 1-1 MIL

3回裏、4番 コディ・クレメンス 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 2-1 MIL、さらにショートが悪送球でツインズ得点 MIN 3-1 MIL

4回表、7番 ギャレット・ミッチェル 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIN 3-2 MIL

5回表、4番 クリスチャン・イエリチ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIN 3-3 MIL

5回裏、3番 ライアン・ジェファーズ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 4-3 MIL

8回裏、6番 ビクトル・カラティニ 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでツインズ得点 MIN 5-3 MIL

9回表、5番 ジェーク・バウアーズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIN 5-4 MIL

試合は5対4でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのベイリー・オーバーで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はブリュワーズのグラント・アンダーソンで、ここまで1勝2敗0S。ツインズのＬ・ガルシアにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 06:12:43 更新