ラ・リーガ 25/26の第37節 バルセロナとベティスの試合が、5月18日04:15にカンプノウにて行われた。

バルセロナはフェルミン・ロペス（MF）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラフィーニャ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、ジオバニ・ロセルソ（MF）、アントニ（FW）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。バルセロナのラフィーニャ（FW）がゴールを決めてバルセロナが先制。

ここで前半が終了。1-0とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ベティスは同時に2人を交代。ジオバニ・ロセルソ（MF）、アルバロ・フィダルゴ（MF）に代わりイスコ（MF）、セドリック・バカンブ（FW）がピッチに入る。

46分、バルセロナが選手交代を行う。フェルミン・ロペス（MF）からアレハンドロ・バルデ（DF）に交代した。

62分バルセロナが追加点。ラフィーニャ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

63分、バルセロナは同時に2人を交代。ラフィーニャ（FW）、エリク・ガルシア（DF）に代わりルーニー・バルドグジ（MF）、ロナルド・アラウホ（DF）がピッチに入る。

69分、ベティスのイスコ（MF）がPKを決めて2-1と1点差に迫る。

しかし、74分バルセロナに貴重な追加点が入る。ペドリ（MF）のアシストからジョアン・カンセロ（DF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。バルセロナが3-1で勝利した。

なお、バルセロナは38分にジュール・クンデ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 06:20:44 更新