開催：2026.5.18

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 9 - 8 [カブス]

MLBの試合が18日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとカブスが対戦した。

Wソックスの先発投手はエリク・フェディー、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。

1回表、2番 マイケル・ブッシュ 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 CWS 0-2 CHC、ピッチャー エリク・フェディーがワイルドピッチでカブス得点 CWS 0-3 CHC

2回裏、7番 エドガー・ケーロ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 1-3 CHC

4回表、3番 アレックス・ブレグマン 4球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでカブス得点 CWS 1-4 CHC

4回裏、6番 アンドルー・ベニンテンディ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 2-4 CHC

5回裏、3番 ミゲル・バルガス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 4-4 CHC

8回裏、8番 トリスタン・ピーターズ 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでWソックス得点 CWS 7-4 CHC

9回表、6番 マイケル・コンフォート 5球目を打ってセンターへのスリーランホームランでカブス得点 CWS 7-7 CHC

10回表、3番 アレックス・ブレグマン 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CWS 7-8 CHC

10回裏、7番 エドガー・ケーロ 初球を打ってセンターへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 9-8 CHC

試合は9対8でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのタイラー・デイビスで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はカブスのライアン・ロリソンで、ここまで3勝1敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で6打数、1安打、0打点、打率は.258。さらに、Wソックスの村上宗隆はこの試合で5打数、1安打、0打点、打率は.235となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 06:34:16 更新