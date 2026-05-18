さらば森田、1600万円「ヴィンテージロレックス」を“即決” 178万円「タイガーアイ」も購入
お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が、18日までに自身のYouTubeチャンネル「さらば森田の五反田ガレージ」を更新。「ヴィンテージロレックス」を“即決”した。
【動画】さらば森田、1600万円「ヴィンテージロレックス」を“即決”＋178万円「タイガーアイ」購入の一部始終
森田は以前、TBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）で488万8000円の1957年製のロレックス『エクスプローラー』を購入。その店舗で「ヴィンテージロレックス」のイベントが行われるということで「買いはせんけど撮る」と宣言し、店に向かった。
店舗ではさまざまな貴重なモデルを見て、試着していく森田。なかでも「めちゃくちゃかっこいい」と心奪われたのが、1958年製のロレックス『サブマリーナ』。経年による変化も含めて、森田は試着し「これはかっこいいね」と絶賛。同モデルは、購入希望者を募る抽選販売という方式で売られているモデルで1688万円という価格が付いているが、森田は「（応募して抽選）やってもいいかもね」と購入に意欲的に。撮影スタッフの「行きましょう」に後押しされつつ、「抽選いれようかな？」「当たったら買えというおぼしめし。お前が買うべきだったんだっていう」と前向きになりつつ、「当たったら（撮影スタッフ）で割る（共同所有）しかないよな（笑）」と1688万円という価格にビビった様子。
その後も、さまざまなモデルを見ていく中で、森田は1987年製のロレックス『DATEJUST タイガーアイ』も気になる様子。中の石にクラック（亀裂）が入っているため178万円という1本に「これはこれでかっこいい！」と称賛した。
一通り見終えた森田は、「1600万円、抽選入れます」と宣言。「絶対当たらんと思ってかっこつけてるんですけど（笑）」と明かし、この動画のサムネイルを「『森田 1600万サブマリーナ 即決』いいんじゃない？行けるやろ？嘘はついてない。即決で応募しました」と動画の再生が“回る”方向を示した。
そして最後に、気になっていた『DATEJUST タイガーアイ』をもう一度見ることに。森田は特番で獲得した賞金100万円が入ったことを明かし、「買おうかな」と言い、「これはいい買い物のような気がする」「なんか惹かれた」「ここ（腕）だけはイキらせてください」といい、テロップで「正真正銘のロレックス芸人」と表示された。
【動画】さらば森田、1600万円「ヴィンテージロレックス」を“即決”＋178万円「タイガーアイ」購入の一部始終
森田は以前、TBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）で488万8000円の1957年製のロレックス『エクスプローラー』を購入。その店舗で「ヴィンテージロレックス」のイベントが行われるということで「買いはせんけど撮る」と宣言し、店に向かった。
その後も、さまざまなモデルを見ていく中で、森田は1987年製のロレックス『DATEJUST タイガーアイ』も気になる様子。中の石にクラック（亀裂）が入っているため178万円という1本に「これはこれでかっこいい！」と称賛した。
一通り見終えた森田は、「1600万円、抽選入れます」と宣言。「絶対当たらんと思ってかっこつけてるんですけど（笑）」と明かし、この動画のサムネイルを「『森田 1600万サブマリーナ 即決』いいんじゃない？行けるやろ？嘘はついてない。即決で応募しました」と動画の再生が“回る”方向を示した。
そして最後に、気になっていた『DATEJUST タイガーアイ』をもう一度見ることに。森田は特番で獲得した賞金100万円が入ったことを明かし、「買おうかな」と言い、「これはいい買い物のような気がする」「なんか惹かれた」「ここ（腕）だけはイキらせてください」といい、テロップで「正真正銘のロレックス芸人」と表示された。