◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 DeNA(17日、東京ドーム)

17日のDeNA戦で6回無失点の好投を見せ、5勝目をあげたルーキー・竹丸和幸投手。これで巨人以外のセ5球団から白星をあげました。

この日はヒットや四球でランナーを背負う場面もありましたが、要所を抑え無失点。「結構思ったところに投げられたので、そこが一番良かった」とし、「体の状態はすごく良かったので、その分いけたのかな」と振り返ります。今回は中10日での登板でしたが「すぐ登板がくる感覚だったので、1回空いたのは良かった」と精神面でもプラスになったとのこと。降板時には阿部慎之助監督から「次の登板もしっかり回復して臨んでくれ」と声をかけられたそうで、中6日での起用が見込まれる次戦に向けても意気込みました。

前回登板は初のデーゲーム。「(ナイターとは)4時間ぐらい違うので、起きる時間も違いますし、そういうのはやっぱり初めてだったので、ちょっと違和感が多少ありました」とルーキーならではの難しさも明かします。この日は、それ以来となる2度目のデーゲームとなりましたが「今回はそんなこともなく入れたかなと思います」と適応する様子ものぞかせました。

ちなみに、試合前にパフォーマンスを行ったKvi Babaさんの楽曲を日頃から聴いていたという竹丸投手。この日は登板前ということで見られなかったそうで「先発じゃなかったらよかったんですけど…。『よかった』もおかしいけど」と語り、笑いを誘いました。