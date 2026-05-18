剛力彩芽、33歳の雰囲気激変最新ショットに驚き「うはー」「どストライクです」
女優の剛力彩芽が16日にInstagramを更新。雰囲気激変のロングヘア姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】「どストライクです」剛力彩芽の私服姿をもっと見る（6枚）
出演する舞台『四畳半神話大系』の上演が17日からスタートする剛力が投稿したのは私服姿のオフショット。写真にはStella Mccartneyのフーディにロングスカート、スニーカーというカジュアルな装いが収められている。
ロングヘア＆カジュアルコーデで雰囲気が激変した彼女の姿に、ファンからは「うはー今日も素敵すぎる」「どストライクです」「魅力増し増しで素敵な女性になってる…」などの声が相次いでいる。
■剛力彩芽（ごうりき あやめ）
1992年8月27日生まれ。神奈川県出身。2008年からファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとして活動。2013年には月9ドラマ『ビブリア古書堂の事件手帖』（フジテレビ系）で主演を務めた。以降もNetflixオリジナルシリーズ『極悪女王』、『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）などの話題作に出演。5月、6月には出演する舞台『四畳半神話大系』が東京と大阪で上演される。
引用：「剛力彩芽」Instagram（@ayame_goriki_official）
【別カット】「どストライクです」剛力彩芽の私服姿をもっと見る（6枚）
出演する舞台『四畳半神話大系』の上演が17日からスタートする剛力が投稿したのは私服姿のオフショット。写真にはStella Mccartneyのフーディにロングスカート、スニーカーというカジュアルな装いが収められている。
ロングヘア＆カジュアルコーデで雰囲気が激変した彼女の姿に、ファンからは「うはー今日も素敵すぎる」「どストライクです」「魅力増し増しで素敵な女性になってる…」などの声が相次いでいる。
1992年8月27日生まれ。神奈川県出身。2008年からファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとして活動。2013年には月9ドラマ『ビブリア古書堂の事件手帖』（フジテレビ系）で主演を務めた。以降もNetflixオリジナルシリーズ『極悪女王』、『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）などの話題作に出演。5月、6月には出演する舞台『四畳半神話大系』が東京と大阪で上演される。
引用：「剛力彩芽」Instagram（@ayame_goriki_official）