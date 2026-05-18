『ＧＩＦＴ』“広江”山口智子、突然の暴露に“伍鉄”堤真一あ然 視聴者びっくり「爆弾ぶっ込んだー」「タイミングやばい笑」
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第6話が17日に放送され、広江（山口智子）が伍鉄（堤）たちの前である事実を暴露すると、ネット上には「爆弾ぶっ込んだー」「展開早い!!」「タイミングやばい笑」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】伍鉄（堤真一）と昊（玉森裕太）は銭湯で“裸の付き合い”『ＧＩＦＴ』第6話より
メモリアルカップから半年。車いすラグビーチームのブルズは活気に満ちている。人香（有村架純）はメカニック見習いとしてチームを支え、昊（玉森裕太）は自身が伍鉄の息子である事実を誰にも告げないままスタッフの一員になっていた。そんな中、伍鉄はなぜブルズがスネークに勝てなかったのか、その答えを見つけることができないでいた。
そんな伍鉄に昊は合宿を提案。伍鉄も何かヒントが見つかるかもしれないと乗り気だ。なじみの中華料理店「新楽」に集まってチームのみんなで合宿の相談をしていると、そこに偶然、広江がやって来る。
広江が明るい笑顔で「お久しぶりですご無沙汰してます〜」とあいさつすると、伍鉄は驚きのあまり絶句。そして広江はチームのメンバーに対して自己紹介しつつ「伍鉄さんの元嫁です」と事もなげに告白。メンバーが口々に「えっ!?」ともらす中、広江は昊が止めるのを無視して「昊はあなたの息子です」と暴露。知らされていなかった伍鉄やチームのメンバーはあ然とし、昊は気まずそうに目を伏せるのだった…。
重大事実をあっさりバラした広江の姿が描かれると、ネット上には「いきなり来て爆弾ぶっ込んだーー」「勢いよく言っちゃった！」「さらっと息子紹介してる笑笑 展開早い」「バラすタイミングやばい笑」「ここでする暴露じゃなさすぎるwww」などの声が集まっていた。
【写真】伍鉄（堤真一）と昊（玉森裕太）は銭湯で“裸の付き合い”『ＧＩＦＴ』第6話より
メモリアルカップから半年。車いすラグビーチームのブルズは活気に満ちている。人香（有村架純）はメカニック見習いとしてチームを支え、昊（玉森裕太）は自身が伍鉄の息子である事実を誰にも告げないままスタッフの一員になっていた。そんな中、伍鉄はなぜブルズがスネークに勝てなかったのか、その答えを見つけることができないでいた。
広江が明るい笑顔で「お久しぶりですご無沙汰してます〜」とあいさつすると、伍鉄は驚きのあまり絶句。そして広江はチームのメンバーに対して自己紹介しつつ「伍鉄さんの元嫁です」と事もなげに告白。メンバーが口々に「えっ!?」ともらす中、広江は昊が止めるのを無視して「昊はあなたの息子です」と暴露。知らされていなかった伍鉄やチームのメンバーはあ然とし、昊は気まずそうに目を伏せるのだった…。
重大事実をあっさりバラした広江の姿が描かれると、ネット上には「いきなり来て爆弾ぶっ込んだーー」「勢いよく言っちゃった！」「さらっと息子紹介してる笑笑 展開早い」「バラすタイミングやばい笑」「ここでする暴露じゃなさすぎるwww」などの声が集まっていた。