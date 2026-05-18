２０２１年１１月に９９歳で死去した瀬戸内寂聴さんの秘書・瀬尾まなほさんが、生前の２ショットを公開した。

「５／１５は先生の誕生日。生きていたら１０４歳になります」と書き出し、寂聴さんの誕生日だった１５日に自身のインスタグラムを更新。亡くなってから約５年。「長男が小学生になり、先生にランドセル買ってもらおう〜なんて話してたのが本当実現できたらよかったのにってつくづく思います」と悲しんだ。

うれしそうに笑う寂聴さんと撮影した写真を投稿。「先生が亡くなったことは、もうちゃんと受け止めていて、悲しみや寂しさが大きかった頃に比べ今は感謝やいい思い出ばかりが私の心を占めています。『日にち薬』まさにそうだと思っています」と現在の心境を記す。

そして「先生へ」と続け、「先生、またまた言うけど本当に本当にいつまでも大好きだよ！いつでも会いたいよ、また話したいよ！先生に聞いてほしいことが山ほどあって、どんどん話したいことが増えていく。先生に会える日が決まれば、それまでにいっぱい笑わせるネタを考えておくのに。先生の笑顔がまた見たい」と寂聴さんにメッセージを寄せた。