◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）

牝馬クラシック２冠目、第８７回オークス・Ｇ１は２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。中心は桜花賞を制したスターアニス。Ｇ１・３連勝で、史上１８頭目のクラシック牝馬２冠を達成できるかに注目が集まる。トライアルのフローラＳを制したラフターラインズに加え、母にＧ１馬を持つ良血のアランカール、ドリームコアなど好メンバーが顔をそろえる一戦。馬券的中のヒントとして「１週前プレーバック」では、トク注馬と陣営のコメントを紹介する。

ラフターラインズはフローラＳを完勝し、有力馬の一頭として臨む。１５日はＷコースで３頭併せを行い、僚馬を見ながら７ハロン９７秒４ー１１秒３でラストは鋭い伸び脚を披露した。小笠調教師は「距離が延びるので長めからやった。折り合いは気にならないし、しまいも素晴らしい反応」と納得の表情。前走はスタートで立ち遅れたが、「メンタル面が落ち着いている。ゲートもこのままの感じでいけたら」と課題を克服し樫の女王へと上り詰める。（美浦）