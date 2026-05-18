プロ野球パ・リーグは17日、3試合が行われました。

西武は1点を追いかける7回、ランナー2塁で代打・岸潤一郎選手がホームランを放ち逆転。さらにこの回ネビン選手にも2ランが生まれ追加点を奪いました。先発のワイナンス投手は6回2失点でNPB初勝利。敗れた日本ハムは3カード連続の勝ち越しはなりませんでした。

ロッテと対戦したオリックスは1点リードの6回、先発の曽谷龍平投手が2アウトからデッドボールとヒットでランナーを出すと、ソト選手に3ランを浴び逆転を許します。8回に宗佑磨選手のタイムリーで1点差に迫りますが、一歩届かず接戦を落としました。

ソフトバンクは初回に栗原陵矢選手の2ランホームランで先制すると、1点差で迎えた7回に周東佑京選手と庄子雄大選手の連続タイムリーで楽天を突き放します。8回には栗原選手がだめ押しのタイムリーを放ちソフトバンクが5-1で勝利しました。

西武が勝利しオリックスが敗れたため西武が今季初の首位浮上。連敗を4で止め、勝率を5割に戻したソフトバンクは日本ハムと入れ替わり3位となっています。

＜5月17日パ・リーグ結果＞

◆西武 6-3 日本ハム

勝利【西武】ワイナンス(1勝)

敗戦【日本ハム】上原健太(1勝2敗)

セーブ【西武】岩城颯空（1敗13S）

本塁打【西武】岸潤一郎1号、ネビン7号

◆ロッテ 3-2 オリックス

勝利【ロッテ】廣池康志郎(1勝1敗)

敗戦【オリックス】曽谷龍平(2勝3敗)

セーブ【ロッテ】中森俊介(1勝1S)

本塁打【ロッテ】ソト3号【オリックス】太田椋3号

◆ソフトバンク 5-1 楽天勝利【ソフトバンク】前田悠伍(2勝)敗戦【楽天】藤井聖(1敗)本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢12号【楽天】平良竜哉5号