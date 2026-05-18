ついに、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING』の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』が日本上陸。令和のベストセラー『お金の大学』両学長にも大絶賛されている『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

毎朝同じ時間に起きて会社に行き、決まった仕事をこなして帰る。

給料は劇的には増えないが、生活はできている。

特に不満があるわけでもない。

そんな日常だと、なかなか変化を起こそうというエネルギーは湧いてこない。

「自分には特別なスキルなんてない」

「今さら新しいことを始めても遅い」

そう思いながら、日々の仕事をこなしている人は多い。

世界的ベストセラーの教え

名著『JUST KEEP BUYING』の続編で、14か国以上で翻訳されている世界的ベストセラー『THE WEALTH LADDER 富の階段』の著者ニック・マジューリはこう述べている。

レベル2（資産1万ドル以上〜10万ドル未満）で

キャリア（ひいては収入）に集中しないことは、

経済的な意味では罪に等しいのだ。

――『THE WEALTH LADDER 富の階段』（P.164）より

2022年のアメリカ消費者金融調査によると、

資産レベル2世帯の収入中央値は約4.7万ドルだが、

レベル3（資産10万ドル以上〜100万ドル未満）になると、

8.3万ドルに跳ね上がるという。

つまり、レベル2にとどまるか、レベル3に進むかで、

人生の経済的な景色はまったく変わる。

ここで著者が指摘する「罪」とは、目に見える損失のことではない。

むしろ、得られたはずの未来を失うことを指している。

昇給や昇進といった目先の利益だけではなく、

その先に広がっていたはずの可能性そのものだ。

選ばなかった道の価値は、目の前には現れない。

だからこそ、多くの人がこの損失に気づかないまま時間をすごしてしまうのだ。

本書を読んで気づいた大切なこと

ムダ遣いをすれば財布からお金が減るが、

キャリアの損失は、将来の選択肢や成長のチャンスという

失ったものが目に見えないから恐ろしい。

今回、『THE WEALTH LADDER 富の階段』を読んで気づいたのは、

多くの人が何も損をしていないと感じながら、

実は最大の損失を被っているという逆説だ。

将来性が期待できない仕事でも、毎月必ず給料は入る。

だから「問題ない」と感じてしまう。

しかしその間に、

選ばなかった道で得られたはずの未来は、

確実に失われ続けている。

そしてこの損失に気づくのは、

手遅れになってからだ。

そうならないために、失われている未来を可視化しよう。

もし今日から新しいスキルを学び始めたら、5年後の自分はどこにいるのか。

毎日の選択の一つひとつが、数年後の自分の立ち位置を左右する。

現状維持か、富の階段を登るのか。未来は、その一歩で姿を変える。

（本稿は、『THE WEALTH LADDER 富の階段』に関する特別投稿です。）

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