「彼はまさに“究極のプロフェッショナル”だ」体調不良での力投で日米150勝の偉業　菅野智之に指揮官も最敬礼「長年ハイレベルでやってきたことがすぐに分かる」

菅野の力投にチームメイトたちも応えた(C)Getty Images

ロッキーズの菅野智之が現地時間5月16日、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発登板し、5回を2失点に抑え、今季4勝目を手にした。この白星が菅野にとって日米通算150勝目となり、プロキャリアで大きな節目となる勝利を記録している。

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メジャー公式サイト『MLB.com』によると、この日の菅野は体調を崩してマウンドに登っており、「試合前のインフルエンザのような症状」に苦しみながらの投球だったという。それ故、ゲーム後に同メディアは「『究極のプロフェッショナル』スガノ、体調不良と苦境を乗り越え節目の勝利」と銘打ったレポート記事を配信。試合を振り返りながら、ベテランの記念すべき勝利を称えている。

この日の菅野は5イニングで7本のヒットを打たれたが、失点は、2回と5回でそれぞれ1点を失ったのみ。コンディションが万全ではない中でも、先発としての役割を果たしゲームを作った。

同メディアは、「スガノは5イニングを投げ、毎回のように走者を背負う苦しい展開が続いた。それでも7安打、2四球、死球1、1奪三振、2失点（自責2）にまとめて勝利投手となった」と投球内容を伝えている。

また、チームの中でも菅野が一際キャリアを積んでいることで、「ベテランとしての存在感は、若い投手陣が多いロッキーズでも大きな影響を与えている」と同メディアは説明する。