W杯での日本戦を控えるスウェーデンは「卑怯」　メンバー選考に代表OBが怒りの糾弾「理解が全くできない。むしろムカついてる」

多士済々の陣容が揃ったスウェーデンにまさかの異論が、国内から飛んだ(C)Getty Images

し烈なプレーオフを勝ち上がってきた北欧の雄は、チームケミストリーを重んじる陣容で世界の檜舞台に挑む。

現地時間5月12日、スウェーデンサッカー協会は、来月12日の開幕が迫る北中米ワールドカップ（W杯）に臨む代表メンバー26人を発表。左足首の骨折で長期離脱していたエースのアレクサンデル・イサク(リバプール)を筆頭に、ビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)、エミル・ホルム(ユベントス)、ヤシン・アヤリ(ブライトン)など欧州5大リーグでプレーする実力派が顔を揃えた。

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欧州予選で2分4敗と大苦戦を余儀なくされたスウェーデンは、UEFAネーションズリーグ上位枠として辛くも欧州プレーオフに進出。まさに首の皮一枚で生き残った彼らは、昨年10月に就任したグラハム・ポッター監督の指揮の下で再起し、ウクライナとポーランドを破って、本大会の切符を勝ち取っていた。

他でもないポッター監督が「私は、ただただ“いい子”を揃えたわけじゃない。そんなんじゃうまくいかない」と語った今大会のスカッド。チーム再建を成功させた智将が熟考を重ねた選手たちは、もちろん短期決戦でキーファクターとなる組織でどう機能するかを見られて選ばれたとも言える。

しかし、ヒューゴ・ラーション(フランクフルト)やルーニー・バルドグジ(バルセロナ)といった個性派の選手たちが外れたことに憤る者もいる。元スウェーデン代表FWのジョン・グイデッティは、母国スポーツ専門局『TV 4』において「俺はワールドカップの代表メンバーに選ばれることはないだろうから率直な意見を言わせてもらう」と切り出し、辛辣な意見を展開した。