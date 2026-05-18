玉川徹氏、羽鳥慎一アナを“接待旅” 京都大学時代にデートした場所、足しげく通ったラーメン店も
『羽鳥慎一モーニングショー』などの玉川徹氏が、羽鳥慎一アナウンサーと共に、18日と25日放送のBS朝日『あなたの知らない京都旅』（毎週月曜 後9：00）に出演する。
【写真】玉川徹氏＆羽鳥慎一アナ、ミシュラン三つ星の京料理の名店へ
今回、朝の情報番組でおなじみの名コンビが、スタジオを飛び出し、旅に出る。玉川氏が10年にわたり番組で共演してきた羽鳥アナへの感謝の思いを込めた“ご接待旅”で、テーマは「新しい京都・古い京都・私の京都」。京都大学在学中に6年間を過ごし、現在も取材でたびたび訪れるなど、京都にゆかりが深い玉川氏が、自ら選んだ場所へ羽鳥アナをいざなう。
宇治市で待ち合わせ、玉川氏が日頃から愛飲している玉露を生産する「丸利 吉田銘茶園」へ。続いては、普段は非公開の八瀬の名刹「瑠璃光院」で、玉川氏がぜひ見せたかったというのが「瑠璃の庭」の景色を堪能する。さらに、玉川氏が接待旅でどうしても羽鳥アナを連れて行きたかった料亭「菊乃井」のもてなしに触れ、今年3月に祇園で開業した「帝国ホテル 京都」で宿泊する。
翌日、帝国ホテルをあとにした2人が向かったのは桜の名所。玉川氏にはとっておきの“穴場”があるという。大学時代、当時の彼女と花見デートを楽しんだ「京都府立植物園」。今回は特別に一般には公開されていない絶滅危惧植物保全温室を見学でき、貴重な取り組みの一端に触れながら、植物園の新たな一面を体感する。
次に訪ねたのは、ラーメン激戦区として知られる一乗寺に店を構える「天天有 本店」。創業50年の歴史を持ち、玉川氏が大学生の頃に足しげく通ったという懐かしい一軒。2人は玉川氏の青春の記憶が詰まったラーメンを味わいながら、互いの学生時代の思い出話で盛り上がる。
ここからは、羽鳥アナが玉川氏をもてなす番。羽鳥アナが京都で行ってみたかった場所へ玉川氏を案内する。
河原町通にある、坂本龍馬と中岡慎太郎が襲撃された「近江屋」跡地から、さらに三条通へ足をのばすと、新選組の池田屋騒動で知られる「池田屋」跡地。この一帯は、歴史好きの羽鳥アナにとってはたまらない“歴史ど真ん中”のエリア。しかし、意外にも玉川氏はこうした歴史的スポットの存在を知らなかったようで…。
現在、池田屋跡地では新選組の世界観を再現した居酒屋が営業中。2人は歴史の舞台に思いをはせつつ、坂本龍馬が好んだという、ある鍋に舌鼓を打つ。
もうひとつ、羽鳥アナがどうしても訪れたかった「ニデック京都タワー」は、子どもの頃、母に連れて来てもらった場所で、実に40年以上ぶりの再訪になるという。一方の玉川氏も、京都タワーにのぼるのは今回が初めて。２人は双眼鏡を覗いたり、記念写真を撮ったりと大興奮する。
【写真】玉川徹氏＆羽鳥慎一アナ、ミシュラン三つ星の京料理の名店へ
今回、朝の情報番組でおなじみの名コンビが、スタジオを飛び出し、旅に出る。玉川氏が10年にわたり番組で共演してきた羽鳥アナへの感謝の思いを込めた“ご接待旅”で、テーマは「新しい京都・古い京都・私の京都」。京都大学在学中に6年間を過ごし、現在も取材でたびたび訪れるなど、京都にゆかりが深い玉川氏が、自ら選んだ場所へ羽鳥アナをいざなう。
翌日、帝国ホテルをあとにした2人が向かったのは桜の名所。玉川氏にはとっておきの“穴場”があるという。大学時代、当時の彼女と花見デートを楽しんだ「京都府立植物園」。今回は特別に一般には公開されていない絶滅危惧植物保全温室を見学でき、貴重な取り組みの一端に触れながら、植物園の新たな一面を体感する。
次に訪ねたのは、ラーメン激戦区として知られる一乗寺に店を構える「天天有 本店」。創業50年の歴史を持ち、玉川氏が大学生の頃に足しげく通ったという懐かしい一軒。2人は玉川氏の青春の記憶が詰まったラーメンを味わいながら、互いの学生時代の思い出話で盛り上がる。
ここからは、羽鳥アナが玉川氏をもてなす番。羽鳥アナが京都で行ってみたかった場所へ玉川氏を案内する。
河原町通にある、坂本龍馬と中岡慎太郎が襲撃された「近江屋」跡地から、さらに三条通へ足をのばすと、新選組の池田屋騒動で知られる「池田屋」跡地。この一帯は、歴史好きの羽鳥アナにとってはたまらない“歴史ど真ん中”のエリア。しかし、意外にも玉川氏はこうした歴史的スポットの存在を知らなかったようで…。
現在、池田屋跡地では新選組の世界観を再現した居酒屋が営業中。2人は歴史の舞台に思いをはせつつ、坂本龍馬が好んだという、ある鍋に舌鼓を打つ。
もうひとつ、羽鳥アナがどうしても訪れたかった「ニデック京都タワー」は、子どもの頃、母に連れて来てもらった場所で、実に40年以上ぶりの再訪になるという。一方の玉川氏も、京都タワーにのぼるのは今回が初めて。２人は双眼鏡を覗いたり、記念写真を撮ったりと大興奮する。