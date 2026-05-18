バンカーを確実に脱出できる方法！コツを女子プロが解説

グリーンまわりの罠のひとつバンカーは、入ってしまうと打数が増える可能性が高まる。

その可能性を低くする「必ず1打で出る」、さらには「ピンに寄る」ヒントとなる打ち方やテクニックをお教えしよう。

ヘッドを低く出したほうがミスなく確実に脱出できる

決めたポジションに向けて振り抜けばインパクトがゆるまず簡単に脱出できる。

バンカーショットはインパクトがゆるむと脱出できません。そこで私は、打つ前に振り幅を決め、そのなかでクラブをしっかり振る。フォローサイドの決めたポジションに向けてクラブを一気に振り抜けば、ゆるむことなくスイングできます。

このときに、ヘッドを低く出すことがコツ。高く振り上げるより、低く出したほうがボールをすくい上げる意識がなくなり、1回で確実に脱出できますよ。

打つ前に振り幅を決めます！

打つ距離に応じて振り幅を決めたら、そのなかで左右対称のスイングを作る。

ハーフスイングの場合はヘッドを低く出しつつ腰の高さでクラブを止める。

クラブを高く振り上げても脱出できるがホームランのミスが出やすいので注意。

フェースは大きく開く

「サンドウエッジのフェースを開いて構えるのが基本。大きく開けばバンスを利用できます」（鶴岡）

フェースの向きをキープ

インパクト後はヘッドを低く出しながら、開いたフェースの向きをキープすれば、バンカーのアゴが高くても脱出できる。

フェースとスタンスを少しだけ開く

アウトに上げてインに振り抜きます！

画像左：バックスイングはクラブを通常より外に上げる

画像右：フォローは体の左サイドにクラブを振り抜きカット軌道を作る

砂が少なく固いバンカーはインパクトでクラブが弾かれやすく、トップやホームランといったミスが出がちです。私はこれを防ぐために、フェースとスタンスを少しだけオープンにして、クラブをやや外に振り上げる。そして、フォローで体の左サイドに振り抜く。

こうしてカット軌道を作りつつ、ボールのギリギリ手前にヘッドを落として砂を薄く取るのがワンランク上のテクニックです。

「バンカーの状態を見極めて、砂を取る量をコントロールします。左ワキを締め、軸をブラさずに体の回転で打つことが基本です」（清本）

砂を薄く取る

地面が固い場合は砂を厚く（多く）取れないので、ボールのギリギリ手前にヘッドを落として砂を薄く取る

フェースはちょいオープン

サンドウエッジのフェースは少し開くか、スクエアでもOK。開きすぎるとバンスが砂に弾かれてしまうので注意

1本の線を引き移動しながら砂を叩く

移動しながら毎回同じ線上にクラブを入れて同じ量の砂を飛ばす。

アマチュアのみなさんは、バンカー練習の機会が少なく、1番重要な「砂を叩く」ことに慣れていません。叩くことを怖がっている人も多いので、次の練習法がオススメです。

まず、1本の線を引き、体重を左足に多く乗せて構えたら、サンドウエッジのバンスでその線を上から思い切り叩く。次に、場所を少しずつ移動しながら同じ線上の砂を叩く。

これを繰り返し、砂を“ドン”と強く叩くことを覚えれば、恐怖心と不安感がなくなり、すぐに上達しますよ。

体重は左足にしっかり乗せます

６対４、あるいは７対３の左足体重で構えて、その重心位置をキープして振る。

ミスの原因

砂を叩くことを怖がると、すくい打ちになりやすく、大ダフリやトップなどのミスが出る。

チームセリザワ直伝の練習法

「自分から見て、引いた線の左側（目標側）の砂をきれいに削り続けるのが理想。うまくできるようになったら、実際にボールを置き、同じ位置にクラブを入れる。これは芹澤プロ率いるチームセリザワ直伝の練習法です」（林）

いかがでしたか？ このレッスンを参考にバンカーの練習をしていきましょう！



鶴岡果恋

●つるおか・かれん／1999年生まれ、神奈川県出身。166㎝。18年のプロテストに合格。25年シーズンは、大東建託・いい部屋ネットレディスと北海道meijiカップで2位に入るなど活躍。今季は悲願のツアー初優勝を目指す。明治安田所属。

清本美波

●きよもと・みなみ／2005年 生 ま れ 、愛 知 県 出 身 。153㎝。23年のプロテストトップ合格。正確無比なショットが武器。25年シーズンは、ステップアップツアーの山口周南レディス4位。ジェイテクト所属。

林菜乃子

●はやし・なのこ／1997年生まれ、神奈川県出身。154㎝。18年のプロテストに合格し、同年のステップアップツアーでプロ初勝利をあげた。師匠の芹澤信雄にはプロ入り前から指導を受けており、師匠ゆずりの教え上手。フリー。

構成＝小山俊正

写真＝相田克己、田中宏幸