『VIVANT』待望のイラスト公開 “ベキ生存説”再燃
俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、連日公開されているキャラクターイラストが話題を呼んでいる。意味深なビジュアルの数々に、ファンの間では登場人物の“正体”を巡る考察が加熱している。
【写真あり】“ベキ生存説”再燃…新イラストを公開！
同企画は4月29日にスタート。これまでに、黒い衣装でワイングラスを手にした人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、独特なデザインのイラストが次々と公開されてきた。さらに、前作に登場した自衛隊の秘密部隊「別班」を思わせるキャラクターも登場し、SNSでは「このシルエットはあの人物では」「別班メンバー再登場か」など、さまざまな憶測が飛び交っている。
今回公開された19日目のイラストでは、国際テロ組織「テント」のリーダー、ノゴーン・ベキを思わせる人物が描かれた。第1シーズンでベキは、紛争が続く国で生き別れとなっていた実の息子・乃木憂助（堺）と40年ぶりに再会。テロ組織の指導者と、国防を担う別班という敵対関係の中で対峙し、最後は“親子愛”より“愛国”を選択した憂助によって射殺された。
しかし、乃木がすべてを終えた後、義理の弟・ノコル（二宮和也）に父の死を伝える場面では、「皇天親無く、惟徳を是輔く」という言葉とともに、「花を手向けるのは、まだ先にするよ」と意味深なせりふを残していた。この発言は放送当時から“ベキ生存説”の根拠としてファンの間で議論されており、今回のイラスト公開によって再び注目を集めている。
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感で注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと、随所に散りばめられた伏線が支持され、高視聴率を記録。社会現象級のヒット作となった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされており、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。
【写真あり】“ベキ生存説”再燃…新イラストを公開！
同企画は4月29日にスタート。これまでに、黒い衣装でワイングラスを手にした人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、独特なデザインのイラストが次々と公開されてきた。さらに、前作に登場した自衛隊の秘密部隊「別班」を思わせるキャラクターも登場し、SNSでは「このシルエットはあの人物では」「別班メンバー再登場か」など、さまざまな憶測が飛び交っている。
しかし、乃木がすべてを終えた後、義理の弟・ノコル（二宮和也）に父の死を伝える場面では、「皇天親無く、惟徳を是輔く」という言葉とともに、「花を手向けるのは、まだ先にするよ」と意味深なせりふを残していた。この発言は放送当時から“ベキ生存説”の根拠としてファンの間で議論されており、今回のイラスト公開によって再び注目を集めている。
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感で注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと、随所に散りばめられた伏線が支持され、高視聴率を記録。社会現象級のヒット作となった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされており、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。