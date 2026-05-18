＜速報＞「64」の山下美夢有が通算9アンダーでクラブハウスリーダーに 日本勢全員がホールアウト
＜クローガー・クイーンシティ選手権 最終日◇17日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーは、現在、最終ラウンドが行われている。
〈連続写真〉インパクトは左足体重が正解？ 竹田麗央に見る飛ばしの“配分”
8人が決勝に進んだ日本勢は、全員がラウンドを終えた。山下美夢有が7番パー5でのイーグルや、14番からの4連続バーディなど「64」のビッグスコアをたたき出した。トータル9アンダー・暫定3位とホールアウトした選手のなかではトップのスコアで戦況を見守る。原英莉花が6バーディ・2ボギーの「66」で回り、トータル3アンダーでフィニッシュ。竹田麗央は2バーディ・5ボギーの「73」と落とし、トータル2アンダーで4日間を終えた。西郷真央も2つ伸ばしてトータル1アンダー、吉田優利がトータルイーブンパー。前日「74」と苦しんだ渋野日向子は4バーディ・3ボギーの「69」で、畑岡奈紗と並ぶトータル2オーバーで4日間を終えた。「68」の櫻井心那がトータル3オーバーまで伸ばしている。現在の首位はトータル11アンダーのロティ・ウォード(イングランド)。1打差にユ・ヘラン（韓国）、3位に山下と続いている。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1500万円）。優勝者には30万ドル（約4700万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞最終ラウンドのスコア速報
最終ラウンドのスタート時間一覧
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松山英樹が上位戦線 全米プロのリーダーボード
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