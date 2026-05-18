＜速報＞松山英樹は「72」でホールアウト 通算イーブンパーで今季メジャー2戦目を終える
＜全米プロ 最終日◇17日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞今年のプロゴルファー世界一を決めるメジャーは、現在、最終ラウンドが進んでいる。
【動画】完璧なライン読み 松山英樹、イーグル奪取の瞬間
松山英樹が、先ほど競技を終了した。首位との4打差を追いスタートし、2番でバーディが先行したが、そこからは出入りの激しい展開に。前半は4バーディ・3ボギーの「34」で終えたが、後半は11、12番、さらに14、15番で4つのボギー。16番ではバーディを奪い、最終的に5バーディ・7ボギーの「72」。2つ落とし、トータルイーブンパーでホールアウトした。久常涼もトータル1オーバー、比嘉一貴はトータル7オーバーで4日間を終えた。トップ争いは激しさを増している。現在、トータル6アンダーのマティアス・シュミッド（ドイツ）が首位でプレー中。1打差にジャスティン・トーマス（米国）、ジョン・ラーム（スペイン）、アーロン・ライ（イングランド）ら5人が続く。4月の「マスターズ」からのメジャー連勝がかかるローリー・マキロイ（北アイルランド）は、トータル4アンダーで後半に入っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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