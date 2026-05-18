＜速報＞山下美夢有が終盤の3連続バーディで首位に接近中 原英莉花は「66」、渋野日向子は「69」でホールアウト
＜クローガー・クイーンシティ選手権 最終日◇17日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーは、現在、最終ラウンドが行われている。
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日本勢は8人が決勝に進出。山下美夢有が7番パー5でイーグルや、14番から3連続バーディを奪うなど、16番終了時点で5つ伸ばし、暫定3位タイで終盤に入っている。トータル8アンダーは首位と4打差という状況だ。竹田麗央は14番終了時点で1つ落とし、トータル4アンダーでプレーしている。その他はすでに競技が終了。原英莉花が6バーディ・2ボギーの「66」で回り、トータル3アンダーでフィニッシュ。西郷真央も2つ伸ばし、トータル1アンダーで競技を終えた。吉田優利はトータルイーブンパー。前日「74」と苦しんだ渋野日向子は4バーディ・3ボギーの「69」で、畑岡奈紗と並ぶトータル2オーバーで4日間を終えた。「68」の櫻井心那がトータル3オーバーまで伸ばしている。現在の首位はトータル12アンダーのロティ・ウォード(イングランド)。1打差にユ・ヘラン（韓国）、3位タイに山下とイン・ルオニン（中国）が続いている。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1500万円）。優勝者には30万ドル（約4700万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞最終ラウンドのスコア速報
最終ラウンドのスタート時間一覧
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