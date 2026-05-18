2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。WEST-A、WEST-Bは16日（土）、17日（日）に各地で第17節の10試合が行われました。

WEST-Aは上位陣で変動。徳島ヴォルティス（J2）がすでに1位が確定している首位カターレ富山（J2）にPK戦で勝利。徳島はPK負け1回を含む5連敗中でしたが、この勝利で3位に浮上しました。またアルビレックス新潟（J2）が奈良クラブ（J3）に勝利して2位浮上。愛媛FC（J3）に敗れた高知ユナイテッドSC（J3）が順位を2つ落とし、4位後退となりました。

WEST-Bは、すでに首位が決まっているテゲバジャーロ宮崎（J2）が大分トリニータ（J2）に勝利。17試合で90分勝ちが15勝目と2位以下を圧倒しています。2位のサガン鳥栖（J2）がPK戦で敗れ、3位の鹿児島ユナイテッドFC（J3）が勝利し、2位と3位の勝ち点差が『1』に縮まっています。

残すは全チーム1試合のみ、23日（土）、24日（日）に最終節の10試合が行われます。

【第17節】

＜WEST-A＞

◆新潟 2−1 奈良（16日、デンカビッグスワンスタジアム）

得点【新潟】シマブク カズヨシ（後半2分）若月大和（後半42分）【奈良】田村翔太（後半5分）

◆徳島 2−2 富山(PK6−5)（17日、富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【徳島】ルーカス バルセロス（前半15分）梶谷政仁（後半27分）

【富山】布施谷翔（前半24分）坪井清志郎（前半45＋2分）

◆金沢 1−1(PK3−2) FC大阪（17日、東大阪市花園ラグビー場）

得点【金沢】ブワニカ 啓太（前半45分）【FC大阪】島田拓海（後半26分）

◆讃岐 2−1 今治（17日、アシックス里山スタジアム）

得点【讃岐】後藤優介（後半7分）村上悠緋（後半29分）【今治】エジガル ジュニオ（前半11分）

◆愛媛 1−0 高知（17日、GIKENスタジアム）

得点【愛媛】田口裕也（前半13分）

＜WEST-B＞

◆山口 1−1(PK3-2) 鳥栖（16日、駅前不動産スタジアム）

得点【山口】中島賢星（後半17分）【鳥栖】松本凪生（後半5分）

◆宮崎 2−1 大分（17日、クラサスドーム大分）

得点【宮崎】眞鍋旭輝（前半31分）土信田悠生（後半33分）【大分】伊佐耕平（後半20分）

◆鹿児島 2−1 熊本（17日、白波スタジアム）

得点【鹿児島】河村慶人（後半15分）広瀬健太（後半21分）【熊本】大本祐槻（後半12分）

◆滋賀 1−0 北九州（17日、平和堂HATOスタジアム）

得点【滋賀】小野寺健也（後半45＋1分）

◆鳥取 3−1 琉球（17日、沖縄県総合運動公園陸上競技場）得点【鳥取】矢島 慎也（前半20分）金浦真樹（前半42分）本保奏希（後半6分）【琉球】曽田一騎（前半8分）