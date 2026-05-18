2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。第17節の9試合が16日（土）、17日（日）に行われました。

EAST首位の鹿島アントラーズはジェフユナイテッド千葉に2−0の快勝。この勝利でEAST1位が確定しました。また敗れた千葉は最下位が確定しました。2位FC東京は浦和レッズにPK戦の末に勝利。浦和は連勝が4でストップです。

WESTは、首位につけていた名古屋グランパスがセレッソ大阪に6失点の大敗。一方、勝ち点で並んでいたヴィッセル神戸がV･ファーレン長崎にPK戦で敗戦も勝ち点1を獲得し、首位に浮上しました。運命の最終節は神戸がアビスパ福岡、名古屋がサンフレッチェ広島と対戦します。また今節勝ったC大阪が3位浮上、広島が4位浮上、ファジアーノ岡山が5位に浮上。長崎は最下位脱出で8位に浮上です。一方、広島に0−4で敗戦の京都サンガF.C.が5連敗で最下位に転落となりました。

リーグ戦は、全チーム残り1試合のみ。最終節は22日（金）〜24日（日）に開催されます。

【第17節】

＜EAST＞

◆東京V 1−0 水戸（16日、ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【東京V】白井亮丞（後半9分）

◆FC東京 0−0(PK10-9) 浦和（16日、埼玉スタジアム2OO2）

◆柏 1−0 横浜FM（16日、日産スタジアム）

得点【柏】汰木康也（前半42分）

◆鹿島 2−0 千葉（17日、フクダ電子アリーナ）

得点【鹿島】荒木遼太郎（前半43分）師岡柊生（後半43分）

◆川崎F 1−1(PK5−4) 町田（17日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【川崎F】脇坂 泰斗（後半44分）【町田】テテ イェンギ（前半40分）

＜WEST＞

◆長崎 2−2(PK3-2) 神戸（17日、PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

得点【長崎】山口蛍（前半21分）エドゥアルド（前半45分）【神戸】武藤嘉紀（前半27分）マテウス トゥーレル（前半32分）

◆岡山 2−0 清水（17日、JFE晴れの国スタジアム）

得点【岡山】白井康介（前半11分）レオ ガウショ（後半34分）

◆広島 4−0 京都（17日、サンガスタジアム by KYOCERA）

得点【広島】中村 草太（前半29分）鈴木章斗（後半4分）加藤陸次樹（後半6分）松本泰志（後半30分）

◆C大阪 6−1 名古屋 （17日、YANMAR HANASAKA STADIUM）得点【C大阪】田中駿汰（前半12分）横山夢樹（前半22分、前半39分）チアゴ アンドラーデ（後半9分）櫻川 ソロモン（後半42分、後半44分）【名古屋】木村勇大（前半42分）