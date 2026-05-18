2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。EAST-A、EAST-Bは16日（土）、17日（日）に各地で第17節の10試合が行われました。

EAST-Aは、首位ベガルタ仙台（J2）が2位湘南ベルマーレ（J2）に2−0で勝利。前節で1位を決めていた仙台が強さを見せつけました。ブラウブリッツ秋田（J2）がザスパ群馬（J3）に勝利。秋田が2位浮上、湘南が3位転落となりました。

EAST-Bは、首位ヴァンフォーレ甲府（J2）がFC岐阜（J3）にPK戦の末に勝利。一方、北海道コンサドーレ札幌（J2）は福島ユナイテッドFC（J3）に3−0の快勝で破竹の7連勝。リーグ戦序盤は一時最下位に沈んでいたものの、ついに首位と勝ち点3差の2位まで順位を押し上げました。

各チーム残すは1試合、最終節の10試合は23日（土）、24日（日）に行われます。

【第17節】

＜EAST-A＞

◆栃木C 3−0 山形（16日、CITY FOOTBALL STATION）

【栃木C】知念哲矢（後半16分）山下敬大（後半32分）小池裕太（後半45+1分）

◆仙台 2−0 湘南（16日、レモンガススタジアム平塚）

得点【仙台】南創太（後半27分）荒木駿太（後半45+6分）

◆八戸 1−1(PK4-2) 相模原（16日、相模原ギオンスタジアム）

得点【八戸】郄尾流星（後半35分）【相模原】棚橋尭士（前半25分）

◆秋田 3−1 群馬（17日、ソユースタジアム）

得点【秋田】土井紅貴（前半2分）半田航也（後半7分）佐藤大樹（後半29分）【群馬】西村恭史（後半24分）

◆横浜FC 1−0 栃木SC（17日、ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【横浜FC】アダイウトン（後半45＋6分）

＜EAST-B＞

◆札幌 3−0 福島（16日、とうほう・みんなのスタジアム）

得点【札幌】堀米悠斗（前半34分）長谷川竜也（後半10分）荒野拓馬（後半16分）

◆藤枝 3−0 磐田（16日、ヤマハスタジアム(磐田)）

得点【藤枝】森侑里（前半38分）真鍋隼虎(後半4分、後半5分)

◆甲府 2−2(PK4-3) 岐阜（16日、JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【甲府】オウンゴール（前半26分）遠藤光（後半11分）【岐阜】福田晃斗（前半37分）羽田健人（後半33分）

◆松本 1−1(PK4−3) いわき（17日、ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【松本】金子光汰（前半18分）【いわき】加藤大晟（後半24分）

◆長野 2−1 大宮（17日、ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）得点【長野】藤川虎太朗（後半26分）樋口叶（後半40分）【大宮】山本桜大（後半16分）