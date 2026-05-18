◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2026年5月17日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。初回に中前打を放つと、4回には右前2点適時打を放ち、2試合連続のマルチ安打となった。

エンゼルス先発右腕ロドリゲスに対し、初回の第1打席は1ボールからの2球目、95マイル（約153キロ）の外角球を完璧にとらえ、中前へ運んだ。2点リードで迎えた4回2死満塁の第3打席。初球、やや内寄りの82.6マイル（約132.9キロ）のカーブボールを右前に弾き返し、2者が生還。さらに打線がつながり、パヘスの左前打で大谷も生還し、この回5得点の猛攻を呼んだ。

大谷は16日の同戦で8回に右翼線三塁打、9回には二塁打といずれも適時打を放ち5打点を挙げ、4連勝に貢献し「いい流れできている。（自身の打撃も）良くなっていると思う。引き続き頑張りたい」と話していた言葉通り、鋭い打球を飛ばした。

試合前には花巻東の先輩でもあるエンゼルス・菊池とも談笑し、トラウトとはハグするシーンもあった。思いの詰まった古巣との対戦で打線をけん引。先発の佐々木朗希投手を援護した。