◇プロ野球セ・リーグ 巨人1ー0DeNA（5月17日、東京ドーム）

6試合ぶりのスタメンマスクとなった巨人の岸田行倫選手。自らのバットで、決勝点をたたき出すと、先発の竹丸和幸投手や中継ぎ陣ををうまくリードし、その1点差を守り切りました。

「久しぶりのスタメンだったので、なんとか打つ方でも結果残したいなと思って打ちました。ちょっと前まで、チームも負けが続いていて、僕自身もスタメンも減ってきた中で、どこかでチャンスは来るとは思いながら、しっかり準備してましたし、いままでもこういう経験はたくさんしてきたので、きょうもうまく（試合に）入って行けたかなと（思います）」

初回に1点を入れてからは両チームとも「ゼロ」行進。いわゆる、「スミイチ（隅っこに1点）」での勝利でしたが、キャッチャーの岸田選手はこの勝利はとても大きいと語りました。

「（スミイチは）本当にしびれますし、終盤になると、1人ランナー出るとホームラン打たれたら逆転ですし、ソロでも同点。しんどい中でやるんですが、きょう勝てたのは自分の中でもすごく大きかったです」

5月8日の中日との初戦。敗戦を喫した後にキャプテンとして初めて全体ミーティングを招集しました。「長いシーズンこんな時もあるけど、若い選手も多いし、元気だけはなくさずに明るく、暗くならないように」とメッセージを伝えました。そこから徐々にチームの調子も上がっていき、現在6連勝中。「強いチームは全員が同じ方向を向いて、1つになっているのが見ていても感じ取れる。そういうチームを目指して、仲良しとかではなく、切磋琢磨（せっさたくま）してチームの力を上げていけるようにやっていきたいです」と強い意志を感じさせる口調で締めくくりました。