57歳“遅咲き”の日本アカデミー賞受賞俳優、活躍を喜んでくれた最愛の父が昨年他界
俳優の佐藤二朗が、20日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
佐藤二朗 ＝テレビ朝日提供
4年前の同番組初出演時は「唯一貰った賞はNG大賞」と話していた佐藤。昨年公開された映画『爆弾』で演じた正体不明の中年男の怪演が話題を呼び、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞をはじめ、主要な映画賞を総ナメにした。
現在57歳の佐藤が「俳優になる」と決めたのは小学4年生の時。しかし、俳優の道に進む勇気が持てず、大学を卒業して就職したが、1日で辞めてしまったそう。
紆余曲折した20代はボロボロだったと話す佐藤だが、そんな日々を支えてくれたのが愛妻だった。「妻の事が好き過ぎるのに、ノロケを禁止されている」と愚痴をこぼす場面も。
遅咲きでブレイクするまで佐藤を見守り、活躍を喜んでくれた最愛の父が、昨年他界。忘れられない父の思い出も語る。
佐藤二朗 ＝テレビ朝日提供
4年前の同番組初出演時は「唯一貰った賞はNG大賞」と話していた佐藤。昨年公開された映画『爆弾』で演じた正体不明の中年男の怪演が話題を呼び、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞をはじめ、主要な映画賞を総ナメにした。
現在57歳の佐藤が「俳優になる」と決めたのは小学4年生の時。しかし、俳優の道に進む勇気が持てず、大学を卒業して就職したが、1日で辞めてしまったそう。
紆余曲折した20代はボロボロだったと話す佐藤だが、そんな日々を支えてくれたのが愛妻だった。「妻の事が好き過ぎるのに、ノロケを禁止されている」と愚痴をこぼす場面も。
遅咲きでブレイクするまで佐藤を見守り、活躍を喜んでくれた最愛の父が、昨年他界。忘れられない父の思い出も語る。