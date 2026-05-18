【Bリーグ】これぞ団結の力！琉球ゴールデンキングスがクラブ史上最多の8,827人を動員。超満員の沖縄サントリーアリーナで過去のCS記録を堂々更新！

沖縄サントリーアリーナに、鳴り止まない地鳴りのような大歓声が響き渡りました！

2026年5月16日（土）に開催された「りそなグループ B.LEAGUE チャンピオンシップ 2025-26」セミファイナル GAME2。西地区の宿敵・名古屋ダイヤモンドドルフィンズを迎えたこの大一番において、琉球ゴールデンキングスはクラブ史上最多となる「8,827人」の観客動員を記録いたしました。

これまでの最高記録だった2025年5月10日のクォーターファイナル（島根スサノオマジック戦）の8,745人を大きく塗り替え、レギュラーシーズンおよびチャンピオンシップを含めたクラブ主管試合における歴代最多動員記録を更新。文字通りアリーナがゴールドとホワイトに染まった、歴史的な一夜のニュースをお届けします。



5月16日(土)沖縄サントリーアリーナで行われた、りそなグループ B.LEAGUE チャンピオンシップ 2025-26セミファイナル GAME2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦において、8,827人のお客様にご来場いただきました。

2025年5月10日(土)に行われた、りそなグループ B.LEAGUEチャンピオンシップ 2024-25 クォーターファイナル GAME2 島根スサノオマジック戦の8,745人の最多来場者数を更新し、レギュラーシーズンおよびチャンピオンシップを含む、クラブ主管試合における最多来場者数記録となります。

多くのご来場とご声援をありがとうございました。

8,827人……！画面越しからでもアリーナがはち切れんばかりの熱気と地鳴りのようなブースターの声援が伝わってきて、鳥肌が止まりませんでした。これだけのファンを惹きつけ、毎年CSの舞台でドラマを見せてくれるキングスは本当に沖縄の誇りですね。5大会連続となるファイナルの相手は今季最強の長崎。この最高のホームで培った「団結の力」があれば、きっと最高の景色を見せてくれるはずです。ちばりよー、キングス！