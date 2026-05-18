近年、都心の再開発で建設される商業施設や、ショッピングモールを利用している人は薄々感じているかもしれないが、とにかく館内のどこに目的の店があるのかがわかりにくく、「迷う」のである。館内の通路は直線ではなく、ぐねぐねと曲がっていて、歩いているうちに方向感覚を失ってしまう。

こうした「公園のような建築」は、「地域に対して開かれている」というのがウリで、「都市に緑を増やすことができる」「SDGs」などといった宣伝文句とともに、近年急速に増加している。しかし、利用者からは「使いにくい」「わかりにくい」と評判が悪いことも多い。いったいなぜ、こうした使いにくい建築が増えてしまったのだろうか。【文＝山内貴範】

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出入口が多すぎる

公園のような建築は高層階こそ直線的な箱型であるものの、低層階は緑化を図るなど、ぐねぐねとした壁面を設けていることが多い。ユニークで写真映えする一方で、利便性という意味では致命的な問題がある。

中国の深圳にできる予定の「深圳テラス」。こういう建築が日本でも増えているという

そもそも入口があちこちにあるので、どこから入ればいいのかわかりにくい。南口、北口、西口などの方角ごとに出入口があるのは当たり前で、公園口、広場口などと、複数箇所あることはザラだ。

傾斜地に建てられている商業施設の場合は、メインとなる入口が1階ではなく、2階にあったりする。そのため、2階を目指してエスカレーターを上ったら3階に着いてしまうこともある。今自分が何階にいるのかわからなくなり、混乱してしまうのだ。

エスカレーターで上に移動するのも楽ではない。2階まで上がったら、真横に3階行きのエスカレーターがある……と思いきや、そうはいかない。3階に上がるエスカレーターは別の場所にあったりするため、館内を歩かなければならない。エレベーターを使えばいいのかもしれないが、階が多いわりにエレベーターの台数が足りず、待てども待てども来なかったりする。

時代背景もあって爆発的に流行

使いにくいうえに、動線がわかりにくい。おそらく、設計者は散策する楽しさを意図したのかもしれないが、急いでいるときは本当に困る。迷ってしまい、目的地に辿り着けないのだ。誰もが使いやすいユニバーサルデザインが叫ばれる中、明らかにそれに逆行しているのではないだろうか。

こうした建築が増えた背景には、建築関連の法的な問題も影響していると思われるが、筆者が考える最大の要因は“ソフトの進化”と、単なる“流行”にあると考える。公園のような建築は、ソフトの進化によって自在に形を作れるようになり、構造計算もやりやすくなったという、デジタル技術の恩恵で造れるようになった要素が大きい。

続いて、流行について見てみよう。基本的に文化は模倣によって広がっていくものだが、つとに建築のデザインやコンセプトは、絵画や彫刻の作風以上に真似されやすい。20世紀は箱型のビルばかりが増えてしまったように、誰かが面白いアイディアを考えると、それが世界レベルで爆発的に普及する傾向にある。

公園のような建築は古くからあったが、安藤忠雄氏、妹島和世氏、伊東豊雄氏などが決定打になる作品を生み出したことで、2010年以降に爆発的に流行し、日本中に似たような建築が急増した。前述の建築家の作品は質が高いものだったが、その後の模倣品は、中途半端な出来になっているのは言うまでもないだろう。

緑を増やさない方が良いのでは

禁欲的な時代背景も影響したと思われる。2000年代は平成不況に突入し、成金趣味な大理石などを使ったゴージャスな建築が嫌厭されるようになった。イケイケドンドンな時代は終わり、スローライフやロハスなどの言葉が生まれた。公園のような建築は、見事にそうした空気感にマッチしたのであろう。

また、壁面に緑を配して蔦を這わせ、そこかしこに木や草を植えて緑化した建築は、コンクリートは無機質かつ無味乾燥であるといった批判を受けて流行し始めた。木材の質感を前面に押し出す建築が流行っているのは読者もご存じだろう。しかし、皮肉にも、こうした建築が「木材が腐った」などと批判の対象になっているのも承知の通りである。

そもそも、緑化は完成したときこそ美しいのだが、手入れが非常に面倒くさい。花壇は頻繁に植え替えが必要になるし、それはロボットではなく人間が行わなければいけない。緑を中途半端に増やすと虫が湧くし、木の根がタイルを浮き上がらせるなど、植物を扱うのは難しい。結局、施設によっては植栽が放置される例も出てきているようだ。

箱型の建築に回帰するか

さらに、公園のような建築を目指す割には、施設を公園のようには使えないのだ。中心に芝生で緑化した広場があったりするのだが、そこで子供が遊ぼうとすると「危ない」と怒られる。あれは禁止、これは禁止とルールばかりが増え、何にも使われなくなる。当初の理念通りに運用されている施設など、ほとんどないのではないだろうか。

全国に誕生した公園のような建築の多くは、地域に対して開かれ、人が集まりやすい施設を造るという当初の目的を達成できていないように思う。単に使いにくい施設を粗製乱造する結果になってしまった気がしてならない。

開業から数年しか経っていないのに、集客で苦戦している施設も増えていると聞く。構造が複雑な分、維持管理費も嵩む。10年後、どれだけの施設が維持されているだろうか。「やっぱり箱型の単純な施設の方が良い」ということになり、コンクリートとガラスを使った直線的でシンプルな建築に回帰するのではないかと思う。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部