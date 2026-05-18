ヤクルトで活躍した野球評論家・古田敦也さん（６０）が１７日放送のテレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」（日曜・午後１時５５分）に出演。還暦を迎えての今後の野球人生について率直な思いを明かす一幕があった。

トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した「幸福度グラフ」を作成。テレビ朝日に残る膨大な貴重映像をひも解きながらアスリートの栄光と挫折、そしてその裏に秘められた“悔しさ”“涙”“岐路”“家族”“選択”といった人間ドラマに深く迫っていく同番組。

番組の最後に「元気なジジイでいたい」と話したところでＭＣの浜田雅功が「監督をせな、あかんよ」と言うと「まあ、現場に帰るチャンスがあったら」と答えた古田さん。

浜田が「絶対、やらなあかんよ。ヤクルトにこだわってるの？ それとも他の球団からオファー来たら別にそこでやれる人なの？ どっち？」と、さらに聞くと「他でも全然やります」と即答。この言葉に浜田は「やるって言いました。ヤクルトにはこだわってません！」と本人に代わって宣言していた。