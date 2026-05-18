元横綱照ノ富士の伊勢ヶ濱親方（34）がトンでもない金額をかけ、ド派手な新部屋を建てるといわれている。弟子への暴力で先月、2階級降格などの処分を受けたばかりだが、威勢の良さは相変わらずのようだ。後援会関係者に話を聞くと、あまりに異例な建設計画の全容が見えてきた。

＊＊＊

【実際の写真】元照ノ富士が手がける「25億円ビル」が建つのは…？

“銭ゲバ”親方

伊勢ヶ濱親方は“銭ゲバ”と陰口をたたかれることもあるほど、商売っ気の強い人物で知られる。昨年6月に名跡を継いで以降、部屋のビジネス展開を積極的に進めてきたが、

「旅行会社と組み、朝稽古を見せる有料ツアーを手がけていたことが批判されたばかりです」

とは、角界関係者。

伊勢ヶ濱親方

他の部屋も外国人観光客相手に同じような企画を催してはいたが、中でも伊勢ヶ濱部屋は節操なくやり過ぎたそうだ。

「儲けを倍増させるために朝稽古を時間ごとの2部制にして、連日ひっきりなしに、ツアー客を受け入れていたといいます。さすがの日本相撲協会も看過できず、今年3月の年寄総会で親方衆に“稽古を見世物にしてカネを取るな”という旨のお達しを出さざるを得なくなりました」（同）

更地がシートで囲われ……

目下、角界はそんな伊勢ヶ濱親方が新しく部屋を建てることが決まったという話で、ザワめき立っている。かねて新伊勢ヶ濱部屋の建設予定地といわれてきた更地がシートで囲われ、先月中旬、建築計画の標識が掲げられたからだ。

「週刊新潮」は2カ月前、伊勢ヶ濱親方が商業施設を兼ねる新部屋の構想を立てたことで、協会から“部屋をビジネス利用するな”と、物言いをつけられたことを報じた。

その後、プラン変更を経て構想が認められたのか。伊勢ヶ濱部屋の後援会関係者に聞くと、

「協会の懸念を踏まえて直近の計画では、相撲部屋と飲食店が入るフロアを分けることにしたそうです。そうしたら、もう別の施設じゃないですか？」

ステージ付きの飲食店

件の更地は、両国国技館から徒歩10分ほどの場所にある。「建築計画」によれば、434平方メートルの敷地に地上7階のビルを建てる工事が、8月1日から開始される予定となっている。

後援会関係者が続けて言うには、

「1階が伊勢ヶ濱部屋になり、土俵と風呂場を設けるといいます。そして2階と3階を吹き抜けでつなぎ、ステージ付きの飲食店を入れると聞きました。2階の中央に舞台を用意し、その周囲だけでなく、3階からも見下ろして観覧できる造りにするとか。もちろん1階と2・3階は、きちんと分離するそうです」

ステージでは、一体どのようなイベントの開催を考えているのか。

「部屋の関係者は“本物の相撲文化を見せたい”と言っています」（同）

高層階については、

「4階は後援会事務所や企業のオフィスが入るかもしれません。5階は大部屋にして、若い衆の居住空間となる予定。6・7階はマンションのような造りで、親方や関取衆が住むことになるでしょう」（同）

ビジネス目的

4階以上はさておき、2・3階は明らかにビジネス目的の施設で、やはり前代未聞の新部屋計画である。大相撲の伝統と格式を無視していると言われても、致し方ない。協会の懸念は、払拭されていないのではなかろうか……。

「ビルオーナーになるのは『両国四丁目プロジェクト』という株式会社。親方や後援者たちで出資し合い、設立した法人ではありますが、伊勢ヶ濱部屋とは異なるものですよ」（前出の後援会関係者）

これはつまり、ビルオーナーがテナントに場所を貸す形となるので、相撲部屋と商業施設は“別組織だ”という理屈であろう。なお、土地には賃借権が設定されており、賃借料とビルの建設費を合わせた費用は約25億円になるという。

以上の計画について両国四丁目プロジェクトの代表に問い合わせると、

「さまざまな構想が立ち上がっているのは事実ですが、いずれも正式決定ではない。ビルに伊勢ヶ濱部屋が入る契約も結んでいません」

相撲記者によれば、

「伊勢ヶ濱親方は、同じモンゴル出身の元横綱白鵬とは異なり、協会と良好な関係を築いてきました。2月に弟子の伯乃富士を殴る不祥事を起こしたにもかかわらず、いまだ親方を続けられているのがその証拠です。しかし、すでに調子に乗り過ぎているので、眉をひそめる協会幹部もいます」

ここまで金儲けが好きな親方は珍しい。

「週刊新潮」2026年5月21日号 掲載