・「好きなジャムはどれ？」の結果は…

・1位 イチゴ 45%

・2位 ブルーベリー 23%

・3位 マーマレード 20%

・4位 リンゴ 10%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「好きなジャムはどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「好きなジャムはどれ？」