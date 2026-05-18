「好きなジャムはどれ？」＜回答数14,937票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第533回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きなジャムはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「好きなジャムはどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
手作りブルーベリージャム 簡単基本の作り方 短時間で完成
【材料】（2人分）
ブルーベリー 100~150g
グラニュー糖 50~75g
レモン汁 小さじ 1~1.5
キルシュ 小さじ 1
クラッカー(市販品) 適量
ミントの葉 適量
【下準備】
1、ブルーベリーはサッと水洗いし、水気を拭き取る。
【作り方】
1、ホーロー、またはステンレスの鍋にブルーベリー、グラニュー糖、レモン汁を入れて中火にかけ、煮たったらアクを取る。
2、フツフツと煮たつ状態の弱火で、アクを取りながら10〜15分トロッとするまで時々混ぜながら煮る。キルシュを加えて混ぜ、器に盛ってクラッカーとミントの葉を添える。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きなジャムはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「好きなジャムはどれ？」
・「好きなジャムはどれ？」の結果は…
・1位 イチゴ 45%
・2位 ブルーベリー 23%
・3位 マーマレード 20%
・4位 リンゴ 10%
※小数点以下四捨五入
14,937票
・2位 ブルーベリー 23%
・3位 マーマレード 20%
・4位 リンゴ 10%
※小数点以下四捨五入
14,937票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
手作りブルーベリージャム 簡単基本の作り方 短時間で完成
【材料】（2人分）
ブルーベリー 100~150g
グラニュー糖 50~75g
レモン汁 小さじ 1~1.5
キルシュ 小さじ 1
クラッカー(市販品) 適量
ミントの葉 適量
【下準備】
1、ブルーベリーはサッと水洗いし、水気を拭き取る。
【作り方】
1、ホーロー、またはステンレスの鍋にブルーベリー、グラニュー糖、レモン汁を入れて中火にかけ、煮たったらアクを取る。
2、フツフツと煮たつ状態の弱火で、アクを取りながら10〜15分トロッとするまで時々混ぜながら煮る。キルシュを加えて混ぜ、器に盛ってクラッカーとミントの葉を添える。
(E・レシピ編集部)