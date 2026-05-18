声優・豊田萌絵、“汗ばむ素肌”を大胆披露 “カルバン・クライン”着用カットも
声優・豊田萌絵が、18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】“カルバン・クライン”カットを公開した豊田萌絵
2012年に声優デビューを果たし、『響け！ユーフォニアム』（川島緑輝役）、『BanG Dream!』（松原花音役）、『声優ラジオのウラオモテ』（夕暮夕陽役 / 渡辺千佳役）など、さまざまな作品に出演。ニコニコチャンネルプラスでレギュラー番組『豊田萌絵 もえのひ』を毎月生配信を行うなど精力的な活動を見せている豊田。
今回のグラビアでは、サウナハットをかぶり汗ばむ様子や、“カルバン・クライン”のランジェリーを着用したカットなど、大胆な姿を見せている。
また、本号と同時に電子書籍『【大増量】豊田萌絵写真集「Day by Day」』をリリース。『週プレ グラジャパ！』では『【大増量】豊田萌絵 VOICE PHOTO BOOK「Day by Day」』として限定カット＆オーディオコメンタリー付きで発売する。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは、エリマリ姉妹（Erika、百瀬まりな）。そのほか、水崎綾女、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈、宮越虹海が登場する。
【別カット】“カルバン・クライン”カットを公開した豊田萌絵
2012年に声優デビューを果たし、『響け！ユーフォニアム』（川島緑輝役）、『BanG Dream!』（松原花音役）、『声優ラジオのウラオモテ』（夕暮夕陽役 / 渡辺千佳役）など、さまざまな作品に出演。ニコニコチャンネルプラスでレギュラー番組『豊田萌絵 もえのひ』を毎月生配信を行うなど精力的な活動を見せている豊田。
また、本号と同時に電子書籍『【大増量】豊田萌絵写真集「Day by Day」』をリリース。『週プレ グラジャパ！』では『【大増量】豊田萌絵 VOICE PHOTO BOOK「Day by Day」』として限定カット＆オーディオコメンタリー付きで発売する。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは、エリマリ姉妹（Erika、百瀬まりな）。そのほか、水崎綾女、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈、宮越虹海が登場する。