「写らナイんです」8巻が本日発売！ トンデモ呪物をめぐる“悪霊ドールハウス編”が開幕「特製プリプリチーシール」がもらえるフェアも実施
【「写らナイんです」8巻】 5月18日 発売 価格：594円
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悪霊ドールハウス編＆呪いのギャルゲー編！
一方散歩を満喫していた橘は、
大人も震える恐怖と絶望――
(C)コノシマルカ／小学館
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小学館は、マンガ「写らナイんです」の8巻を5月18日に発売する。価格は594円。
本作はコノシマルカ氏が「週刊少年サンデー」で連載する青春ホラーコメディ。「アニメ化してほしいマンガランキング2026」の第4位、「次にくるマンガ大賞2025」コミックス部門の第4位に輝いている。
8巻では悪霊ドールハウス編が開幕。間宮先生がトンデモ呪物“ドールハウス”のお祓いを手伝うことになる一方、橘は不気味な様子の黒桐と遭遇する。
なお8巻の発売を記念して、全国の対象書店で「特製プリプリチーシール」（全3種）がもらえるノベルティフェアを実施。また紀伊國屋書店新宿本店では、作者によるイラスト特典を配布している。
□「写らナイんです」8巻ノベルティフェアのページ
【「写らナイんです」8巻あらすじ】
【『#写らナイんです』第8巻 5月18日(月)ごろ発売！#コノシマルカ 先生イラスト特典あります!!】- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) May 12, 2026
この第8巻を画像の書店でご購入いただくと、コノシマルカ先生のイラスト特典が先着でもらえます!!
※数量限定
※念のためご購入前に書店にてご確認下さいhttps://t.co/Spno7RRMRH pic.twitter.com/kVRd3wBFZ7
悪霊ドールハウス編＆呪いのギャルゲー編！
トンデモ呪物“ドールハウス”のお祓いを
手伝うことになった間宮先生。
一方散歩を満喫していた橘は、
偶然黒桐と遭遇♪
でもなんだか様子が不気味で……
大人も震える恐怖と絶望――
悪霊ドールハウス編、開幕！！
(C)コノシマルカ／小学館