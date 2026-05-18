【「写らナイんです」8巻】 5月18日 発売 価格：594円

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小学館は、マンガ「写らナイんです」の8巻を5月18日に発売する。価格は594円。

本作はコノシマルカ氏が「週刊少年サンデー」で連載する青春ホラーコメディ。「アニメ化してほしいマンガランキング2026」の第4位、「次にくるマンガ大賞2025」コミックス部門の第4位に輝いている。

8巻では悪霊ドールハウス編が開幕。間宮先生がトンデモ呪物“ドールハウス”のお祓いを手伝うことになる一方、橘は不気味な様子の黒桐と遭遇する。

なお8巻の発売を記念して、全国の対象書店で「特製プリプリチーシール」（全3種）がもらえるノベルティフェアを実施。また紀伊國屋書店新宿本店では、作者によるイラスト特典を配布している。

□「写らナイんです」8巻ノベルティフェアのページ

【「写らナイんです」8巻あらすじ】

悪霊ドールハウス編＆呪いのギャルゲー編！

トンデモ呪物“ドールハウス”のお祓いを

手伝うことになった間宮先生。

一方散歩を満喫していた橘は、

偶然黒桐と遭遇♪

でもなんだか様子が不気味で……

大人も震える恐怖と絶望――

悪霊ドールハウス編、開幕！！

(C)コノシマルカ／小学館

