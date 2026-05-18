【「魔王城でおやすみ」32巻】 5月18日 発売 価格：594円

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小学館は、マンガ「魔王城でおやすみ」の32巻を5月18日に発売する。価格は594円。

本作は魔王城に囚われた姫を主人公とした睡眠ファンタジーコメディ。熊之股鍵次氏が「週刊少年サンデー」で連載を行なっており、今年連載10周年を迎えた。

32巻では魔王城に度重なる悪夢を見せてきたオネイロスが姫の父、カイミーン王に目を付ける。なぜか存在が消えかけてしまった姫は、時間と空間を超え、若かりし父上のもとに向かう。

なお対象の書店では、作者によるイラスト特典が配布される。

【「魔王城でおやすみ」32巻あらすじ】

連載１０周年にして……姫、消滅の危機！？

魔王城に度重なる悪夢を見せてきた

悪夢の男――その名は「オネイロス」。

此度、彼が目を付けたのは

悩み多き人間の王＝姫の父・カイミーン王で…

「一番強いお医者さん呼んでェー!!!」

なぜか存在が消えかけ、泣き叫ぶ姫!

凶行に走るハーピィ!! 焦るのろいのおんがくか！

解決策を求め、姫達は時間と空間を超え

若かりし父上のもとへ向かうが――！

眠り続けて連載10周年突破！

笑いと愛に包まれる32巻！

(C)熊之股鍵次／小学館

