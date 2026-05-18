「魔王城でおやすみ」32巻が本日発売！ 姫が存在消滅の危機に!?連載10周年の睡眠ファンタジーコメディ
【「魔王城でおやすみ」32巻】 5月18日 発売 価格：594円
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連載１０周年にして……姫、消滅の危機！？
なぜか存在が消えかけ、泣き叫ぶ姫!
眠り続けて連載10周年突破！
(C)熊之股鍵次／小学館
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小学館は、マンガ「魔王城でおやすみ」の32巻を5月18日に発売する。価格は594円。
本作は魔王城に囚われた姫を主人公とした睡眠ファンタジーコメディ。熊之股鍵次氏が「週刊少年サンデー」で連載を行なっており、今年連載10周年を迎えた。
32巻では魔王城に度重なる悪夢を見せてきたオネイロスが姫の父、カイミーン王に目を付ける。なぜか存在が消えかけてしまった姫は、時間と空間を超え、若かりし父上のもとに向かう。
なお対象の書店では、作者によるイラスト特典が配布される。
【「魔王城でおやすみ」32巻あらすじ】
【『#魔王城でおやすみ』第32巻 5月18日(月)ごろ発売！ #熊之股鍵次 先生イラスト特典あります!!】- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) May 12, 2026
この第32巻を画像の書店でご購入いただくと、熊之股鍵次先生のイラスト特典が先着でもらえます!!
※数量限定
※念のためご購入前に書店にてご確認下さいhttps://t.co/dsXOQXTz91 pic.twitter.com/CcDxchLeC9
連載１０周年にして……姫、消滅の危機！？
魔王城に度重なる悪夢を見せてきた
悪夢の男――その名は「オネイロス」。
此度、彼が目を付けたのは
悩み多き人間の王＝姫の父・カイミーン王で…
「一番強いお医者さん呼んでェー!!!」
なぜか存在が消えかけ、泣き叫ぶ姫!
凶行に走るハーピィ!! 焦るのろいのおんがくか！
解決策を求め、姫達は時間と空間を超え
若かりし父上のもとへ向かうが――！
眠り続けて連載10周年突破！
笑いと愛に包まれる32巻！
(C)熊之股鍵次／小学館