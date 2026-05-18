【「龍と苺」26巻】 5月18日 発売 価格：594円

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小学館は、マンガ「龍と苺」の26巻を5月18日に発売する。価格は594円。

本作は「週刊少年サンデー」で連載されている柳本光晴氏の将棋マンガ。将棋の世界に引き込まれた少女・藍田苺の快進撃を描くストーリーで、現在は100年後の世界で竜王戦トーナメントに挑んでいる。

26巻ではシンギュラリティを起こしたAIをなぎ倒した苺が五回戦へ。Rabi社が用意したのはウサギ型ロボだった。その一方で三段リーグでは、中学生棋士になる最後のチャンスを“恐るべき子供たち”が奪い合う。

【「龍と苺」26巻あらすじ】

対竜王戦まで残るＡＩは２体！！

竜王戦アマ参加枠として勝ちに勝ち続けた

中学3年生、藍田苺。

竜王戦七番勝負を制し、アマ・女性初の竜王位を獲得したと思ったのもつかの間、

時間は流れ100年後。そこには変わらぬ姿の苺がいた。

並み居るプロ棋士達をなぎ倒し、AIと対局をする竜王戦本戦に辿り着いた苺。

シンギュラリティを起こしたＡＩをもなぎ倒し迎えた五回戦、Ｒａｂｉ社が用意したのはウサギ型ロボで……！？

一方三段リーグでは中学生棋士になる最後のチャンスを“恐るべき子供たち”が奪い合うーー！！

ハワードがCEOの現竜王Bird社との対局まで残り２戦。行方や如何に……！？

(C)柳本光晴／小学館

