【「パラショッパーズ」5巻】 5月18日 発売 価格：594円

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小学館は、マンガ「パラショッパーズ」の5巻を5月18日に発売する。価格は594円。

本作は「うえきの法則」の作者・福地翼氏による能力バトルマンガ。特殊な能力を売買できるアプリで「藁を1本だけ動かせる能力」を買った主人公・天良木光定が、他のプレイヤーと戦いを繰り広げていく。

5巻では「インフォマ編」が始動。パラショップからの簡単なお仕事依頼を引き受けた天良木一行だったが、運営側の情報を得るチャンスと踏んだ彼らの前に、制作総指揮〈エグゼクティブプロデューサー〉の久世が現れる。

【「パラショッパーズ」5巻あらすじ】

実演、実況、ＰＲ！？ インフォマ編始動！

パラショップからの簡単な『お仕事』依頼、

インフォマーシャル撮影を引き受けた天良木一行。

運営側の情報を得るチャンスと踏んだ彼らの前に、

制作総指揮〈エグゼクティブプロデューサー〉・久世が現れる――

“黒幕”らしき人物に対し、彼らの潜入捜査の成果は……！？

(C)福地翼／小学館

