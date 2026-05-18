2026年7月7日（火）、石川県の「のと里山空港」が、世界初のポケモンの名を冠した『のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港』として期間限定でリニューアルオープンします。2029年9月末までの約3年間、能登半島地震からの復興と子どもたちの笑顔を願う本プロジェクトでは、現存する「ひこうタイプ」のポケモン全111種が空港をジャック。

空港限定のオリジナルメニューやグッズ販売、さらに金沢・輪島・和倉温泉を結ぶラッピングバスの運行など、単なる交通拠点を超えた「ポケモンの聖地」へ進化します。本記事では、ファンならずとも訪れたくなる空港の見どころや、能登周遊に便利な最新アクセス情報を詳しく解説します。

世界初！ポケモンの名を冠した空港が能登に誕生

「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」

2026年7月7日（火）から2029年9月末までの期間限定で、現在の「のと里山空港」が『のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港』として生まれ変わります。石川県とポケモン・ウィズ・ユー財団が連携し、被災した子どもたちを元気づけ、地域に活気を取り戻す観光支援を進める一大プロジェクトです。

オリジナルロゴには、モンスターボールやピカチュウとともに能登半島の地形や人々の笑顔が盛り込まれ、明るく華やかなデザインが採用されました。

空港内はポケモン一色！111種の「ひこうタイプ」がお出迎え

2階吹き抜けイメージ

空港の特徴である2階吹き抜け部分には、大きなピカチュウと飛行機のバルーンが浮かび、現在発見されている111種すべての「ひこうタイプ」のポケモンたちが空を舞う壮大な装飾が施されています。

1階到着ロビーイメージ

1階到着ロビーでは、能登の復興応援アート「あかるいみらい」の大型装飾と、ピカチュウ・プラスル・マイナンの立体モニュメントが旅行者を温かく出迎えます。

ピカチュウのさとやまイメージ

さらに、見学者デッキ「ピカチュウのさとやま」には無数のピカチュウが集結し、空港各所でスマホを使ったオリジナルショート動画（「とべ！タツベイ」など）も楽しめる工夫が満載です。

復興のシンボルとしての「ポケモン」の力

世界的なIP（知的財産）であるポケモンを空港の顔として活用することは、国内外のファンが能登へ足を運ぶ強力な動機付けとなります。単なる装飾にとどまらず、周遊バスや周辺のポケモンスポットを連携させることで、広域な観光需要の創出と地域経済の活性化という両面から、能登の復興に大きく寄与することが期待されます。

オリジナルアートや限定メニュー・グッズも展開

空港オリジナルアート「きぼうのそら」

空港開港を記念して描かれたオリジナルアート「きぼうのそら」は、空への憧れや自由に空を飛ぶ喜び、新しい旅への「希望」を表現しています。このアートは館内装飾やグッズ、ラッピングバスにも幅広く活用されます。

オリジナルグッズの数々

3階の「レストランあんのん」では、パンケーキやドリンクなどのオリジナルポケモンメニューが提供され、セット注文で特製ランチョンマットが付いてきます。また、2階の売店「セレンディピティ」では、Tシャツやラゲッジタグなど、空港ならではのオリジナルグッズが販売され、旅のお土産にぴったりです。

ラッピングバスで巡る能登の新しい旅

能登周遊バスで巡るポケモンスポット

7月中旬からは、北陸鉄道グループの協力により、ポケモンラッピングバス2台が石川県内に登場します。

金沢駅から空港を通って輪島市を結ぶ既存の「能登方面特急バス」は、1日1往復の運行で、金沢周辺と合わせた観光に便利です。また、空港〜わくらポケモン足湯〜ニンフィア with LOVEモニュメントなど、能登各地のポケモンスポットを結ぶ「能登周遊バス」も新規路線として運行予定。土日祝日や夏休み期間を中心に、能登ならではの周遊観光をサポートします。

震災を乗り越え、新しい一歩を踏み出す能登の空。世界中のファンを笑顔にするピカチュウたちが、かつてない規模であなたを待っています。2026年の夏休みは、ポケモンたちと一緒に、希望に満ちた能登の物語を体験しに出かけてみませんか？

（画像：石川県 ©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.）

鉄道チャンネル編集部

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