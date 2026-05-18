開催：2026.5.18

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 0 - 8 [レンジャーズ]

MLBの試合が18日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとレンジャーズが対戦した。

アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。

5回表、7番 ジェーコブ・バーガー 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 HOU 0-2 TEX

7回表、7番 ジェーコブ・バーガー 5球目を打ってサードへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 HOU 0-4 TEX、9番 カイル・ヒガシオカ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 HOU 0-6 TEX、2番 ブランドン・ニモ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 HOU 0-7 TEX

9回表、9番 カイル・ヒガシオカ 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 HOU 0-8 TEX

試合は0対8でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで5勝4敗0S。負け投手はアストロズのピーター・ランバートで、ここまで2勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 05:42:15 更新