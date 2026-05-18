開催：2026.5.18

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 8 - 1 [Rソックス]

MLBの試合が18日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとRソックスが対戦した。

ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するRソックスの先発投手はブラヤン・ベロで試合は開始した。

1回裏、5番 オースティン・ライリー 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでブレーブス得点 ATL 3-0 BOS

2回裏、1番 ドレーク・ボールドウィン カウント3-1から押し出しの四球でブレーブス得点 ATL 4-0 BOS、3番 マット・オルソン 初球を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 ATL 5-0 BOS

4回裏、8番 マイク・ヤストレムスキー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでブレーブス得点 ATL 6-0 BOS

5回裏、6番 ドミニク・スミス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 7-0 BOS

8回裏、1番 ドレーク・ボールドウィン 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでブレーブス得点 ATL 8-0 BOS

9回表、9番 ニック・ソガード 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 ATL 8-1 BOS

試合は8対1でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのグラント・ホームズで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はRソックスのブラヤン・ベロで、ここまで2勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 05:44:11 更新