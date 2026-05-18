開催：2026.5.18

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 3 - 7 [オリオールズ]

MLBの試合が18日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとオリオールズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はリチャード・ラブレディー、対するオリオールズの先発投手はブランドン・ヤングで試合は開始した。

1回表、2番 ガナー・ヘンダーソン 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 WSH 0-1 BAL

2回表、7番 コビー・メヨ 9球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 WSH 0-3 BAL

2回裏、6番 ジェーコブ・ヤング 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 1-3 BAL

3回表、3番 ピート・アロンソ 5球目を打ってライトへの犠牲フライでオリオールズ得点 WSH 1-4 BAL

4回表、8番 コルトン・カウセル 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 WSH 1-6 BAL

4回裏、8番 キーバート・ルイーズ 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでナショナルズ得点 WSH 2-6 BAL

7回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 3-6 BAL

9回表、2番 ガナー・ヘンダーソン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 WSH 3-7 BAL

試合は3対7でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのアンソニー・ヌニェスで、ここまで2勝0敗2S。負け投手はナショナルズのリチャード・ラブレディーで、ここまで2勝2敗2S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 05:48:13 更新