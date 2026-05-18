セリエA 25/26の第37節 カリアリとトリノの試合が、5月18日03:45にウニポル・ドムスにて行われた。

カリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、Mendy Paul（FW）、アダム・オベルト（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはドゥバン・サパタ（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）らが先発に名を連ねた。

37分に試合が動く。トリノのマッテオ・プラティ（MF）のアシストからラファエル・オブラドール（DF）がゴールを決めてトリノが先制。

しかし、39分カリアリが同点に追いつく。ジャンルカ・ガエターノ（MF）のアシストからセバスティアーノ・エスポジト（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45+3分カリアリが逆転。ジェリー・ミナ（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とカリアリがリードしてハーフタイムを迎えた。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。カリアリが2-1で勝利した。

なお、カリアリは82分にMendy Paul（FW）に、またトリノは82分にギジェルモ・マリパン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 05:51:05 更新