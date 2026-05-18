セリエA 25/26の第37節 サッスオーロとレッチェの試合が、5月18日03:45にマペイ・スタジアムにて行われた。

サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、ムバラ・エンゾラ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはワリド・シェディラ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、ラッサナ・クリバリ（MF）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。レッチェのワリド・シェディラ（FW）がゴールを決めてレッチェが先制。

しかし、20分サッスオーロが同点に追いつく。ペドロ・フェリペ（DF）のアシストからアルマン・ロリエンテ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、25分レッチェが逆転。ラメック・バンダ（FW）のアシストからワリド・シェディラ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とレッチェがリードしてハーフタイムを迎えた。

63分、サッスオーロは同時に2人を交代。ムバラ・エンゾラ（FW）、ネマニャ・マティッチ（MF）に代わりアンドレア・ピナモンティ（FW）、ルカ・リパーニ（MF）がピッチに入る。

64分、レッチェが選手交代を行う。ラメック・バンダ（FW）からギャビー・ジャン（DF）に交代した。

72分、サッスオーロは同時に2人を交代。イスマエル・コネ（MF）、ドメニコ・ベラルディ（FW）に代わりダリル・バコラ（MF）、クリスティアン・ボルパト（MF）がピッチに入る。

79分、レッチェは同時に2人を交代。サンティアゴ・ピエロッティ（MF）、ワリド・シェディラ（FW）に代わりオムリ・ガンデルマン（MF）、フランチェスコ・カマルダ（FW）がピッチに入る。なお、サンティアゴ・ピエロッティ（MF）は負傷による交代とみられる。

82分サッスオーロのウリセス・ガルシア（DF）のアシストからアンドレア・ピナモンティ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

86分、レッチェは同時に2人を交代。イルベル・ラマダニ（MF）、ダニロ・べイガ（DF）に代わりニコラ・シュトゥリッチ（FW）、コナン・エンドリ（MF）がピッチに入る。

88分、サッスオーロが選手交代を行う。アルマン・ロリエンテ（FW）からFrangella Christian（MF）に交代した。

後半終了間際の90+6分レッチェが逆転。オムリ・ガンデルマン（MF）のアシストからニコラ・シュトゥリッチ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

ここで後半終了。2-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。レッチェが2-3で勝利した。

なお、サッスオーロは77分にタリク・ムハレモビッチ（DF）に、またレッチェは54分にイルベル・ラマダニ（MF）、81分にダニロ・べイガ（DF）、85分にティアゴ・ガブリエル（DF）、90+1分にアントニオ・ガッロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 05:51:10 更新