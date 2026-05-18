セリエA 25/26の第37節 ウディネーゼとクレモネーゼの試合が、5月18日03:45にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。

ウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、アダム・ブクサ（FW）、ハッサン・カマラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。クレモネーゼのジェイミー・バーディ（FW）がゴールを決めてクレモネーゼが先制。

ここで前半が終了。0-1とクレモネーゼがリードしてハーフタイムを迎えた。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、クレモネーゼが0-1で勝利した。

なお、ウディネーゼは67分にハッサン・カマラ（DF）に、またクレモネーゼは51分にフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、55分にトンマーゾ・バルビエリ（DF）、90+1分にアルベルト・グラッシ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 05:51:14 更新