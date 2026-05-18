リーグ・アン 25/26の第34節 ブレストとアンジェの試合が、5月18日04:00にスタッド・フランシス・ルブレにて行われた。

ブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、パテ・ムボウプ（FW）、カモリ・ドゥンビア（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンジェはアミン・スバイ（MF）、ゴドゥイン・コヤリポウ（MF）、フローラン・ハニーン（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

49分、アンジェが選手交代を行う。エルベ・コフィ（GK）からメルビン・ジンガ（GK）に交代した。

55分に試合が動く。ブレストのカモリ・ドゥンビア（MF）のアシストからロマン・デルカスティーヨ（MF）がゴールを決めてブレストが先制。

しかし、60分アンジェが同点に追いつく。アミン・スバイ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ブレストは19分にブレンダン・シャルドネ（DF）に、またアンジェは10分にアブドゥライエ・バンバ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 05:51:22 更新