リーグ・アン 25/26の第34節 ロリアンとルアーブルの試合が、5月18日04:00にスタッド・イヴ・アランマにて行われた。

ロリアンはバンバ・ディエン（FW）、パブロ・パジス（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルアーブルはムバワナ・サマッタ（FW）、イッサ・スーメレ（FW）、ソフィアン・ブファル（MF）らが先発に名を連ねた。

33分に試合が動く。ロリアンの選手によるオウンゴールによりルアーブルが先制。

ここで前半が終了。0-1とルアーブルがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ルアーブルが選手交代を行う。エンゾ・コッフィ・ビネト（FW）からティモテー・ペンベレ（DF）に交代した。

62分ルアーブルが追加点。ソフィアン・ブファル（MF）のアシストからイッサ・スーメレ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ルアーブルが0-2で勝利した。

なお、ロリアンは41分にローラン・アバルジェル（MF）、53分にノア・カディウ（MF）に、またルアーブルは45+2分にエンゾ・コッフィ・ビネト（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 06:01:16 更新