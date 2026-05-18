リーグ・アン 25/26の第34節 パリFCとパリ・サンジェルマンの試合が、5月18日04:00にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。

パリFCはウィレム・ジュベルズ（FW）、モーゼス・サイモン（FW）、マーシャル・ムネツィ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、ブラッドリー・バルコラ（FW）らが先発に名を連ねた。

27分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ウスマヌ・デンベレ（FW）からゴンサロ・ラモス（FW）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。Lucea Dimitri（DF）からペドロ・フェルナンデス（MF）に交代した。

50分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのファビアン・ルイス（MF）のアシストからブラッドリー・バルコラ（FW）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

58分、パリ・サンジェルマンは同時に3人を交代。ウォーレン・ザイールエメリ（MF）、ブラッドリー・バルコラ（FW）、クビチャ・クワラツヘリア（FW）に代わり李 剛仁（MF）、イブラヒム・ムバイエ（FW）、セニー・マユル（MF）がピッチに入る。

67分、パリFCは同時に4人を交代。モーゼス・サイモン（FW）、ジョナタン・イコネ（MF）、マーシャル・ムネツィ（MF）、ウィレム・ジュベルズ（FW）に代わりマキシム・ロペス（MF）、アリマミー・ゴリー（FW）、イラン・ケバル（MF）、ルカ・コレオショ（FW）がピッチに入る。

68分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ビティーニャ（MF）からジョアン・ネベス（MF）に交代した。

76分パリFCが同点に追いつく。ピエール・レースメル（MF）のアシストからアリマミー・ゴリー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

77分、パリFCが選手交代を行う。リュディ・マトンド（MF）からビンセント・マルケッティ（MF）に交代した。

84分、パリFCが選手交代を行う。オタビオ（DF）からアマリ・トラオレ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+4分パリFCが逆転。ルカ・コレオショ（FW）のアシストからアリマミー・ゴリー（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、パリFCが2-1で勝利した。

なお、パリFCは90+1分にマキシム・ロペス（MF）、90+5分にアリマミー・ゴリー（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 06:01:30 更新