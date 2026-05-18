開催：2026.5.18

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 7 - 6 [ヤンキース]

MLBの試合が18日に行われ、シティ・フィールドでメッツとヤンキースが対戦した。

メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するヤンキースの先発投手はエルマー・ロドリゲスで試合は開始した。

3回表、2番 ベン・ライス 4球目を打ってセンターへのホームランでヤンキース得点 NYM 0-1 NYY

4回裏、7番 マーカス・セミエン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 NYM 1-1 NYY

6回表、8番 アンソニー・ボルピ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYM 1-3 NYY、9番 アメド・ロサリオ 初球を打ってライトへの犠牲フライでヤンキース得点 NYM 1-4 NYY、1番 トレント・グリシャム 4球目を打ってショートポップフライ しかしショートがエラーでヤンキース得点 NYM 1-5 NYY

6回裏、9番 ルイス・トーレンス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 NYM 3-5 NYY

7回表、8番 アンソニー・ボルピ カウント3-2から押し出しの四球でヤンキース得点 NYM 3-6 NYY

9回裏、5番 タイロン・テーラー 初球を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでメッツ得点 NYM 6-6 NYY

10回裏、1番 カーソン・ベンジ 2球目を打ってレフトゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでメッツ得点 NYM 7-6 NYY

試合は7対6でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのデビン・ウィリアムズで、ここまで3勝1敗6S。負け投手はヤンキースのティム・ヒルで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 06:02:27 更新