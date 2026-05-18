「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

昨年の牝馬２冠馬が圧巻の強さを見せつけた。１番人気のエンブロイダリーが中団から差し切ってＧ１・３勝目。ルメールはこの勝利で牝馬限定Ｇ１通算２０勝目となり、自身の持つ最多勝記録（８４年グレード制導入以降）を更新した。２着は２番人気のカムニャック、３着は３番人気のクイーンズウォークが入った。

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強い馬が人気通りに１、２、３着。これぞＧ１という感じですね。

ハナに行くかなと思っていたアイサンサンが出遅れて、（武）豊君のエリカエクスプレスがマイペースで運びました。全馬がスムーズな競馬をして、直線はヨーイドンの脚比べ。勝ったエンブロイダリーは能力が違いました。６番手あたりで追いだしもゆっくりと待って、後ろのカムニャックやクイーンズウォークの様子を見ながら。ただ、追ってからは一気でしたね。力の差でしょう。

２着のカムニャックも伸びているんですけどね。結果、４歳馬のワンツー。昨年もそうでしたし、４歳馬は力がある。３着のクイーンズウォークは昨年の２着馬ですし、今年は強い４歳に及びませんでした。上位でいえば、秋華賞馬にオークス馬と、千六だけって馬ではないですから、今後が楽しみです。

１分３０秒９と時計も速いですね。時計が速いとスピードや能力の差が出やすくて、能力通りに決まりやすい。これでＧ１は高松宮記念から１番人気馬が７連勝ですか。Ｇ１はそれがいいんじゃないでしょうか。能力のある馬が力を発揮する。それこそがＧ１だと思います。（元ＪＲＡ調教師）