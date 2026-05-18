「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

昨年の牝馬２冠馬が圧巻の強さを見せつけた。１番人気のエンブロイダリーが中団から差し切ってＧ１・３勝目。ルメールはこの勝利で牝馬限定Ｇ１通算２０勝目となり、自身の持つ最多勝記録（８４年グレード制導入以降）を更新した。２着は２番人気のカムニャック、３着は３番人気のクイーンズウォークが入った。

２番人気のカムニャックは中団につけて、馬群の中でエンブロイダリーをマーク。直線では先に抜け出した同世代のライバルを追って懸命に脚を伸ばしたが、１馬身１／４差届かず阪神牝馬Ｓに続いて２着に敗れた。

Ｇ１・２勝目とはならなかったが、川田は「しっかりと我慢してくれ、とてもいい走りをしてくれました。勝つことはできませんでしたが、この馬らしい走りをしてくれました」と力走をたたえた。

友道師は「アドマイヤマーズ（産駒）が勝って良かった」と、かつて自身が手がけた管理馬の産駒の勝利も祝福しつつ「（カムニャックも）頑張ったと思う。でも、距離適性が出たかな」と敗因を分析。それでも「装鞍所からパドック、ゲート裏まで今までで一番落ち着いていた」と精神面の成長に手応えをにじませた。

レース後は栗東に戻らず、宮城県・山元トレセンへ放牧へ出され秋の戦いに備える予定。トレーナーは「オーナーと相談してからだけど、きょうの感じなら、また距離を延ばしても大丈夫だと思う」とリベンジを誓った。