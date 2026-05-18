巨人が連勝を６に伸ばした。

一回に岸田の適時打で先行し、継投で逃げ切った。先発の竹丸はリーグトップに並ぶ５勝目。ＤｅＮＡは再三の好機を生かせなかった。

巨人の岸田は、お立ち台でようやく表情を緩めた。初回に自らのバットで挙げた１点を守り抜き、「勝ちきれて良かった」。新主将の顔に安堵（あんど）の色が浮かんだ。

６試合ぶりの先発マスク。「チームのいい流れを切りたくない」と一回二死一、二塁、石田裕のスライダーを左前へ運び、先制点をたたき出す。四、六回にも快音を響かせて今季初の３安打。僅差の展開で４投手を好リードし、「自分にとってもすごく大きい」と手応えを口にした。

５番捕手で開幕したが、打撃の調子が上がらず、大城が先発する試合が増えていった。「攻撃でも、守りでも先頭で引っ張る」という主将の誓いが重圧になっている様子に、阿部監督は「開き直りも必要。乗り越えてほしい」と見守ってきた。

最近、岸田の変化を感じ取ったチームスタッフは言う。「『きれいに、丁寧に』から、ガツンといけるようになった」。吹っ切れたようにスイングに思い切りの良さが戻ってきた。

変わらないのは、チームへの献身性だ。出番が減っても投手陣とのコミュニケーションを欠かさず、連敗中は主将経験者の坂本に助言を仰いで全選手を集め、士気を高めた。

チームは６連勝。指揮官が「（岸田）らしさが出てきた」と言えば、本人も「接戦を勝つことで、僕自身も自信がつく。チームもまた強くなっていく」。主将が持ち味を発揮すれば、これほど心強い材料はない。（井上敬雄）

巨人・阿部監督「（３連投のマルティネスは）セーブ機会があれば、いくと言ってくれた。本当にありがたいし、頼もしい。良い試合が続いて勝ちにつながっているので、その積み重ねだと思う」