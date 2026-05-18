「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

昨年の牝馬２冠馬が圧巻の強さを見せつけた。１番人気のエンブロイダリーが中団から差し切ってＧ１・３勝目。ルメールはこの勝利で牝馬限定Ｇ１通算２０勝目となり、自身の持つ最多勝記録（８４年グレード制導入以降）を更新した。２着は２番人気のカムニャック、３着は３番人気のクイーンズウォークが入った。

これが牝馬２冠馬の実力だ。品行方正、優等生−。お手本のような完璧な走りでエンブロイダリーが府中の直線を堂々と突き抜けた。

逃げた前走の阪神牝馬Ｓから一転、６番手に控える形に。ルメールも森一師も「ほぼプラン通り。いいポジション」でのレース運び。道中は内にカムニャックを見ながら外めを追走し、直線に向くと「自分からハミを取ってくれた。坂を上るまで僕はアクションをしていない。自分でギアアップしてくれた」と鞍上が促さずとも加速。残り２００メートルから本格的に合図を送ると、一気に後続を突き放し、３つ目のＧ１タイトルを獲得した。

ルメールにとっては海外を含めてＧ１・１００勝のメモリアルＶ。２０日に４７歳の誕生日を迎える名手は「うれしい。すっごいうれしい」と喜びを爆発させた。９９勝から「いつ決められるか」と考えていたそうで「今回は１番人気でした。勝つ自信もありました。スムーズな競馬で１番人気の馬で１００勝目ができてうれしかった」と笑った。

テンションが上がった昨年のオークスや香港マイルでは大敗を喫したが、それ以外は掲示板を外さない堅実さ。森一師は「今春はマイル２戦をターゲットにして、しっかり乗り込んだ。古馬と対戦しても負けないようにと。そのなかで体を減らさず、テンションも上がらず、思い通りの調整ができたことに精神面の成長を感じます」と満足そうにうなずいた。

今後について「（陣営の）プランは分からないけど、１６００メートルのＧ１、どこでも行けると思います。日本でも海外でも」とルメール。森一師は「２０００メートルは守備範囲なのでレースの選択肢はいろいろあると思います」とした上で、「Ｇ１・３勝馬ということで常に結果を出さねばならないと。出すレースは全て勝つつもりで臨みたい」と決意を新たにした。

１歳上の牝馬２冠馬、同世代のＧ１馬との直接対決を制し、名実ともに牝馬Ｎｏ．１となったエンブロイダリー。これからは新女王として、さらなる頂きを目指す。